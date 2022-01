Un mese e mezzo a tutto sport per l’Atletica Interflumina E’ Più Pomì di Casalmaggiore: un percorso che, in sicurezza e nel rispetto della normativa vicenda, non mette in naftalina la regina delle discipline sportive, tanto che l’Interflumina ha organizzato un calendario intenso per ogni weekend. Si è partito la scorsa domenica 9 gennaio con le gare di getto del peso, 60 metri piani e 60 metri ostacoli.

Si bisserà con 60 metri piani e ostacoli e il salto con l’asta, domenica 16 gennaio, proseguendo poi domenica 23 gennaio con getto del peso e ancora con 60 piani e 60 a ostacoli. Sabato 29 e domenica 30 gennaio spazio invece al Campionato Regionale Individuale Master, un giorno e mezzo aperto a tutte le età dove spiccano velocità, lanci e marcia.

Domenica 13 febbraio infine il Cross della Città Murata, che si terrà a Sabbioneta e sarà dedicato a Cadetti, Ragazzi ed Esordienti, nelle categorie maschile e femminile, con partenze scaglionate dalle 10.15 a coprire l’intero arco della mattinata. Soddisfatto per quella che non è una ripartenza ma un operare in continuità, il presidente del sodalizio Carlo Stassano.

G.G.

