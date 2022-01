La politica territoriale bresciana, con l’approvazione in Consiglio Provinciale della “mozione Sarnico”, aveva sancito il principio che “i depuratori consortili devono essere costruiti nei comuni afferenti”; una mozione che dava dignità a quelle comunità che nulla hanno a che fare con i reflui gardesani.

Quel principio va ribadito con forza e va difeso in tutte le sedi e, di più, va rafforzato, aggiungendo specificatamente la vitale importanza che ha il rispetto del bacino imbrifero, anche per quel che concerne lo scarico della depurazione, perché non si può assolutamente tollerare che il Chiese diventi il corpo ricettore della depurazione di vari Comuni del Garda. Tutti conoscono la scarsa capacità diluitoria del fiume Chiese, che, soprattutto in estate, ma a tratti anche in inverno, a fatica raggiunge il “deflusso ecologico” e che, pertanto, non può essere confrontata col Mincio, che ha una notevole e costante portata tutto l’anno. È il fiume Mincio, emissario naturale del bacino “Sarca- Garda-Mincio”, che deve avere questo compito, naturale per morfologia, ed è lì che si deve continuare a immettere le acque depurate del bacino dei Comuni gardesani

La nomina del Prefetto Visconti a Commissario straordinario ha messo fine a quel percorso di giustizia e rispetto faticosamente avviato. Nemmeno la successiva approvazione della mozione presentata dalla consigliera provinciale Cristina Almici, nella quale si afferma che la nomina del Commissario è immotivata e ingiustificata perché non vi sono i presupposti richiesti dall’art. 120 della Costituzione, sembra scuotere gli animi di chi vuole imporre un progetto sbagliato ricorrendo a espedienti che violano la Costituzione italiana, quella Costituzione sulla quale hanno posto la mano giurando fedeltà.

Come rappresentanti delle comunità dell’asta del Chiese, e non solo, vi chiediamo di mettere in campo tutti gli strumenti che possano coinvolgere altri sindaci e l’Amministrazione provinciale affinché, in sede di ricorso, si eccepisca l’illegittimità costituzionale del provvedimento di nomina del Commissario straordinario e si torni a soluzioni giuste, condivise, economicamente e ambientalmente sostenibili.