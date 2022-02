Doppio appuntamento su tutto il territorio cremonese per quanto concerne i vaccini per i più piccoli. L’Ats della Val Padana si organizza, rispettando le indicazioni dell’Unità di Crisi di Regione Lombardia, e organizza nuovi Open Day riservati alla fascia di età 5 -11 anni, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 febbraio.

Grazie alla disponibilità offerta dalle Asst di Cremona, Crema e Mantova sono stati organizzati percorsi dedicati con accesso libero per i bambini e le bambine per i quali non è stato ancora prenotato l’appuntamento per la prima dose.

A Cremona Fiera la possibilità di accesso è dalle 8 alle 17 di sabato 5 e di domenica 6. A Crema, invece, sabato 5 all’Ex Tribunale di Via Macallè si può accedere dalle 8 alle 19, domenica 6 invece dalle 8 alle 14.

E poi c’è Casalmaggiore: sabato 5 febbraio l’hub dell’Avis in zona Baslenga promuove un open day ad accesso libero, non solo per i più piccoli ma destinato a tutte le età e in particolare a chi non è già in possesso di una prenotazione e deve ancora effettuare la prima o la terza dose del vaccino anti Covid-19. L’iniziativa è riservata alle persone (maggiori di 12 anni), che potranno recarsi presso la sede AVIS comunale (strada Baslenga 3/5) dalle ore 8 alle 14. Le vaccinazioni con prenotazione proseguiranno alla sede AVIS di Casalmaggiore nei giorni e orari consueti: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 8 alle 14. Mercoledì, dalle 12 alle 18.

E ancora Viadana: ASST di Mantova, d’intesa con ATS della Val Padana, offrirà alla popolazione over 12 un open day per le vaccinazioni anti-Covid (1° e 3° dosi) domenica 6 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 al MUVI di Viadana in via Manzoni 4.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata