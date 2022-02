Di stagione in stagione, l’amministrazione comunale di Rivarolo Mantovano rinnova l’impegno assunto, da Comune amico delle api, a favore della tutela e valorizzazione della Biodiversità floreale.

La messa a dimora di 100 nuovi arbusti lungo la Strada comunale del Ponterotto va in questa direzione. Serviranno a sostenere gli insetti impollinatori, la cui sopravvivenza è minacciata dalle monocolture di tipo intensivo, ma offriranno, nel tempo, rifugio anche ai piccoli uccelli che svolgono un ruolo analogo, non meno importante. Per questo motivo sono stati scelti sei tipi di cespugli autoctoni, da bacca e da fiore, variamente disposti e assortiti che, crescendo, incrementeranno la naturalità, già presente ai bordi della strada.

I nuovi arbusti si aggiungono alle oltre 70 alberature piantumate nel corso degli ultimi anni.

Il divieto di sfalcio delle banchine, introdotto da un’ordinanza sindacale che vieta anche l’uso di pesticidi ed erbicidi, completa il quadro ambientale di questa storica strada, le cui banchine sono state inerbite da una semina di 14 tipi diversi di erbe mellifere, effettuata lo scorso anno dagli operatori ecologici del Comune.

“Last but non least”: il provvedimento di limitazione della circolazione veicolare, limitata ai soli mezzi agricoli, e l’istituzione della ciclopedonalità, hanno incrementato la vocazione naturalistica della Strada che acquisterà piena valenza con la realizzazione del Bosco delle Api, recentemente finanziato da Regione Lombardia, previsto al capo estremo del percorso.

