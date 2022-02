Pronto a partire, dalle prossime settimane, un nuovo ciclo di corsi di formazione targato Confagricoltura Mantova. Il primo in ordine di tempo sarà il percorso formativo per “Conducente e guardiano per il trasporto animale”, un appuntamento unico nel suo genere e mai realizzato finora in provincia di Mantova.

In programma dal 21 al 23 febbraio prossimi (12 ore totali), si terrà in modalità digitale, al costo di 250 euro a persona (adesioni entro il 16 febbraio). Il corso è rivolto ai conducenti e guardiani di veicoli per il traporto di equidi domestici o animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina e avicola. A seguito del superamento del test finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza che, presentato agli uffici veterinari, permetterà il rilascio del certificato di idoneità, valido per 10 anni.

Lunedì 28 febbraio (dalle 8 alle 13) e martedì 1° marzo, allo stesso orario, ecco invece “Il benessere nell’allevamento bovino da latte”, giunto alla seconda edizione. Il corso prevede due appuntamenti in modalità e-learning (piattaforma Zoom), per un totale di 10 ore (adesioni entro il 7 febbraio).

Altro appuntamento da non perdere sarà poi quello con “Agricoltura biologica”, che andrà a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende bio. Anche in questo caso la modalità di svolgimento sarà digitale (piattaforma Zoom), con i partecipanti attesi per lunedì 14 e martedì 15 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 (8 ore totali). Entrambi gli appuntamenti sono completamente gratuiti, grazie ai finanziamenti ricevuti dal Psr di Regione Lombardia.

Pronti a ripartire poi anche i corsi dedicati alle macchine agricole. A fine mese infatti sono in programma tre appuntamenti online con l’aggiornamento all’abilitazione alla guida dei trattori, che si terranno mercoledì 23, giovedì 24 e lunedì 28 febbraio (sempre in due turni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30). Ma la formazione di Confagricoltura Mantova prevede anche corsi di primo soccorso, antincendio e per l’abilitazione all’uso dei prodotti fitosanitari.

Si ricorda che ai corsi possono partecipare, titolari, contitolari, dipendenti e coadiuvanti delle aziende agricole. I soggetti interessati sono invitati a contattare Martina Fusari alla mail m.fusari@confagricolturamantova.it o al numero 0376/330756.

