L’ATS della Val Padana e le ASST di Crema, Cremona e Mantova, in raccordo con l’Unità di Crisi di Regione Lombardia, promuovono iniziative volte a consentire e facilitare la massima opportunità di accesso alla vaccinazione anti Covid-19 non solo attraverso la prenotazione ma soprattutto garantendo l’accesso libero presso i centri vaccinali del territorio così da raggiungere in maniera agevole chi ancora non ha avviato il ciclo vaccinale primario o non ha ancora ricevuto la dose booster.

In particolare, grazie alla disponibilità delle ASST di Cremona, Crema e Mantova sono stati organizzati, oltre alla attività ordinaria, percorsi dedicati con accesso libero sia nell’ambito dell’offerta vaccinale per l’età pediatrica – Open Day riservati alla fascia di età 5 -11 anni – sia nell’ambito dell’offerta vaccinale per gli adolescenti e gli adulti (fascia di età over 12 anni) nelle giornate e fasce orarie come da calendario di seguito riportato.

ASST DI CREMA

Accesso libero per la fascia pediatrica (5 – 11 anni)

CREMA – sabato 12 febbraio 2022 – Ex Tribunale di Crema, Via Macallè 11/C – dalle 8 alle 14

CREMA – domenica 13 febbraio 2022 – Ex Tribunale di Crema, Via Macallè 11/C – dalle 8 alle 14

CREMA – lunedì 14, mercoledì 16, venerdì 18 febbraio 2022 — Ex Tribunale di Crema, Via Macallè 11/C – dalle 14 alle 19

Accesso libero con linea dedicata adulti e adolescenti (Over 12)

Durante l’orario di apertura del Centro è sempre garantito l’accesso diretto sia per le prime dosi adulti che per le dosi booster.

ASST CREMONA

Accesso libero per tutte le fasce di età (dai 5 anni compiuti)

CREMONA – sabato 12 e 19 febbraio 2022 – Fiera Cremona, P.zza Zelioli Lanzini 1 – dalle 8 alle 17

CREMONA – domenica 13 e 20 febbraio 2022 – Fiera Cremona, P.zza Zelioli Lanzini 1 – dalle 8 alle 17

ASST DI MANTOVA

Accesso libero per la fascia pediatrica (5 – 11 anni)

MANTOVA – sabato 12, 19 e 26 febbraio 2022– Palazzina 10, Via dei Toscani 1 – dalle 13 alle 18

MANTOVA – domenica 13, 20 e 27 febbraio 2022– Palazzina 10, Via dei Toscani 1 – dalle 8 alle 13

BOZZOLO – martedì 15 e 22 febbraio 2022 – Centro Vaccinale, via XV Aprile, 71 – dalle 14 alle 18

BOZZOLO – mercoledì 16 e 23 febbraio 2022 – Centro Vaccinale, via XV Aprile, 71 – dalle 14 alle 18

BOZZOLO – giovedì 17 e 24 febbraio 2022 – Centro Vaccinale, via XV Aprile, 71 – dalle ore 14 alle 18

GONZAGA – sabato 19 e 26 febbraio 2022– Fiera Millenaria – dalle 9 alle 15

VIADANA – martedì 22 febbraio 2022 – Centro Vaccinale, L.go Alcide de Gasperi, 7 – dalle 14 alle 18

Accesso libero con linea dedicata adulti e adolescenti (Over 12)

MANTOVA – lunedì 14, giovedì 17, sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 – Grana Padano Arena – dalle 8 alle 14

MANTOVA – martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18 febbraio 2022 – Grana Padano Arena – dalle 14 alle 19

VIADANA – lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e sabato 19 febbraio 2022 – CV L.go Alcide de Gasperi, 7 – dalle 8 alle 14

GONZAGA – martedì 15 e giovedì 17 febbraio 2022 – Fiera Millenaria – dalle 14 alle 19

GONZAGA – sabato 20 febbraio 2022 – Fiera Millenaria – dalle 9 alle 14

L’ATS della Val Padana, nel sottolineare l’indiscutibile efficacia della vaccinazione anti Covid-19 ed il suo ruolo fondamentale nel contrasto alla pandemia, rinnova l’invito ad aderire alla vaccinazione sfruttando quest’ulteriore opportunità di apertura dei centri vaccinali anche ad accesso libero.

Coloro che avessero ancora dei dubbi sull’efficacia e sui benefici della vaccinazione, possono rivolgersi al proprio medico di fiducia o al pediatra di famiglia, per ricevere le informazioni e rassicurazioni necessarie, ferma restando in ogni caso la valutazione da parte del medico vaccinatore al momento dell’anamnesi presso il Centro vaccinale.

