Rissa in una delle serate scorse a Casalmaggiore, per la precisione all’angolo tra via Porzio e via Pozzi. Attorno alle 20.30 di venerdì 11 febbraio (ma il fatto di cronaca è stato reso noto soltanto poche ore fa) si è assistito a un pestaggio tra due uomini di nazionalità straniera. Uno di questi è stato visto mentre veniva colpito con calci e pugni, pur essendo ormai a terra.

Altri tre uomini hanno osservato la scena senza intervenire, mentre un passante ha pensato bene di contattare i Carabinieri che, pur giunti in poco tempo, non hanno trovato più alcun testimone sul posto. Un episodio decisamente spiacevole perché potrebbe ricollegarsi a tante tipologie di pregresso: dal singolo e semplice sgarro a un regolamento di conti. Peraltro la rissa è avvenuta attorno alle 20.30, come detto, dunque all’ora di cena, quando la possibilità che da lì passassero altre persone e magari famiglie era molto alta.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata