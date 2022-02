“Casalmaggiore Orienta”, questo il nome dell’iniziativa, che si terrà venerdì 25 febbraio, dalle 9 alle 14, presso l’Istituto Superiore “G. Romani”, che coinvolge gli studenti del quinto anno dei diversi Istituti presenti nel territorio che avranno la possibilità di confrontarsi con i referenti delle università più prestigiose presenti nel territorio e ma anche realtà appartenenti al mondo del lavoro che cercheranno di consigliare e indirizzare i ragazzi verso quello che sarà il loro percorso una volta ultimata la scuola.

L’iniziativa rientra nel progetto #WORK#COMPASS finanziato da Regione Lombardia realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia che vede come Capofila il Comune di Casalmaggiore e partners i Comuni di Cremona e Crema. Le università che aderiranno sono: Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Cremona, Milano, Piacenza, Brescia e Roma; Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Cremona; Università degli Studi di Brescia – Sedi di Brescia e Cremona; Università degli Studi di Pavia – Sede di Cremona – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali; Università degli Studi di Pavia – Sede di Pavia; Accademia di Belle Arti di Brescia Santagiulia e ITS Machina Lonati; LABA Libera Accademia di Belle Arti – Brescia; IULM – Università di Lingue e Comunicazione; IED – Istituto Europeo di Design UNICOLLEGE Mantova Università Bocconi. A consigliare i giovani studenti invece dal mondo del lavoro parteciperanno: Agenzia per il lavoro Adecco– filiale di Casalmaggiore, Centro per l’impiego di Casalmaggiore, fabbricadigitale IT Technology, Mad_One Servimpresa di Cremona, Padania Alimenti.

Un programma fitto di interventi:

– Gli studenti del 5° Classico alle ore 9,00 potranno visitare gli stand delle università presso la palestra; alle ore 10,00 vi sarò la Presentazione a cura di Servimpresa “Essere imprenditori: le attitudini imprenditoriali e lo spirito di intraprendenza” aula 203 piano 2; alle ore 11,00, invece la Presentazione a cura di Centro per l’impiego di Casalmaggiore “Il centro per l’impiego, cos’ è che cosa può offrirti” aula 2.03 piano 2.

– Gli studenti della 5°A Linguistico alle ore 9.30 visiteranno gli stand delle università presso la palestra; alle ore 10.00 assisteranno alla Presentazione a cura di Padania Alimenti “Preparazione scolastica e carriera lavorativa: percorsi lineari?” aula 1.08 piano 1; alle Ore 10.15 invece vi sarà la Presentazione a cura di Informagiovani di Cremona “La mobilità internazionale: indicazioni utili per affrontare al meglio un’esperienza di mobilità all’estero, importante opportunità di crescita personale e linguistica per i ragazzi” aula 1.08 piano 1; alle ore 11.00 la Presentazione a cura di Servimpresa “Essere imprenditori: le attitudini imprenditoriali e lo spirito di intraprendenza” aula 1.08 piano 1.

– Gli studenti del 5°B Linguistico alle ore 9.00 la Presentazione a cura di Centro per l’impiego di Casalmaggiore: “Il centro per l’impiego, cos’ è che cosa può offrirti” aula 0.03 piano terra; alle ore 10.00 per loro la visita agli stand delle università presso la palestra; alle ore 10.45 la presentazione a cura di Informagiovani di Cremona “La mobilità internazionale: indicazioni utili per affrontare al

meglio un’esperienza di mobilità all’estero, importante opportunità di crescita personale e linguistica

per i ragazzi” aula 0.03 piano terra;

– Per gli studenti del 5°A LSSA appuntamento alle ore 9.00 per la presentazione a cura di Servimpresa “Essere imprenditori: le attitudini imprenditoriali e lo spirito di intraprendenza” aula 0.04 piano terra; alle ore 10,30 la visita agli stand delle università presso la palestra, alle ore 11.30 la presentazione di Informagiovani di Cremona “ITS-IFTS percorsi di transizione tra scuola e lavoro” aula 0.04 piano terra;

– Per la classe 5°B LSSA alle ore 9,00 la presentazione a cura di Padania Alimenti “Preparazione scolastica e carriera lavorativa: percorsi lineari?” aula 2.12 piano 2; alle 10,00 per loro la presentazione a cura di Mad_One “Dalla passione alla professione: esperienza personale e auto- imprenditorialità” aula 2.12 piano 2; alle ore 11,00 per loro la visita agli stand delle università presso la palestra;

– Per gli studenti 5°A ITIS alle ore 9,20 la presentazione a cura di Padania Alimenti “Preparazione scolastica e carriera lavorativa: percorsi lineari?” aula 0.13 piano terra; alle ore 10.00 la presentazione a cura di fabbricadigitale IT Techonology “Con-vivere la tecnologia: come gli scenari tecnologici cambiano l’approccio al lavoro e alla vita e come la tecnologia può influenzare le nostre scelte” aula 0.13 piano terra, alle ore 11,30 la visita agli stand delle università presso la palestra alle ore 12.00 la presentazione a cura di Adecco Casalmaggiore “Immaginare il lavoro: l’agenzia per il lavoro come ponte tra scuola e azienda” aula 0.13 piano terra;

– Per gli studenti del 5°B ITIS appuntamento alle ore 10.00 per la presentazione a cura di Centro per l’impiego di Casalmaggiore: “Il centro per l’impiego, cos’ è che cosa può offrirti” aula 1.03 piano 1; alle ore 11,00 la presentazione a cura di fabbricadigitale IT Techonology “Con-vivere la tecnologia: come gli scenari tecnologici cambiano l’approccio al lavoro e alla vita e come la tecnologia può influenzare le nostre scelte” aula 1.03 piano 1; alle ore 12,00 la presentazione di Informagiovani di Cremona “ITS-IFTS percorsi di transizione tra scuola e lavoro” aula1.03 piano 1 ore; alle 12,30 la visita agli stand delle università presso la palestra;

– Per il 4° TECNEL alle ore 10,00 la presentazione a cura di Adecco Casalmaggiore “Immaginare il lavoro: l’agenzia per il lavoro come ponte tra scuola e azienda” aula 0.10 piano terra; alle ore 12,00 la Visita agli stand delle università presso la palestra;

– Per il 3° OPEL – 5° CAT alle ore 9,00 la presentazione a cura di Adecco Casalmaggiore “Immaginare il lavoro: l’agenzia per il lavoro come ponte tra scuola e azienda” aula 0.05 piano terra; alle ore 9,40 la presentazione a cura di Padania Alimenti “Preparazione scolastica e carriera lavorativa: percorsi lineari?” aula 0.05 piano terra; alle ore 13,00 la visita agli stand delle università presso la palestra per classe 3^ OPEL alle ore 13,30 la visita agli stand delle università presso la palestra per classe 5^ CAT.

