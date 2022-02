Come già avvenuto in alcune province della Lombardia ed in altri territori limitrofi, dal prossimo 8 marzo Cremona 1 sarà visibile sul canale 19 del digitale terrestre e non più sul canale 80. Si tratta di un passo avanti importante che certamente incrementerà la potenziale visibilità della televisione del nostro gruppo editoriale.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro realizzato in questi anni dalla redazione giornalistica e grazie agli investimenti effettuati dalla proprietà per rendere la televisione di Cremona tra le più dotate, da un punto di vista tecnologico e degli strumenti a disposizione, nel panorama delle tv locali italiane. La graduatoria che assegna i canali del digitale terrestre tiene conto infatti non solo degli ascolti, ma anche del numero di giornalisti e dipendenti presenti e soprattutto della qualità della programmazione, con riferimento particolare alle ore di autoproduzione. E Cremona 1, da questo punto di vista, rappresenta un’eccezione positiva tra le televisioni regionali e provinciali, con quasi il 90% dei programmi in onda prodotti internamente dalla redazione giornalistica e da personale tecnico qualificato.

Passare sul canale 19, tuttavia, non è un traguardo da festeggiare bensì una nuova sfida per rendere la televisione di Cremona seguita e conosciuta, più di quanto lo sia ora, anche a livello regionale. Non solo o non tanto per incrementare l’audience. Quanto piuttosto per far conoscere sempre più le eccellenze di questo territorio ed in particolare la tradizione della liuteria, il settore dell’agroalimentare e la recente vocazione universitaria del capoluogo. Obiettivi che cerchiamo di raggiungere attraverso un palinsesto ricco ed articolato, caratterizzato da approfondimenti di politica, attualità, economia e sport, con rubriche dedicate a cultura, spettacolo, salute, letteratura, viaggi, volontariato, cucina, animali domestici, attraverso momenti di approfondimento religioso, interviste, programmi speciali dedicati ai grandi eventi del territorio. Un palinsesto in continua evoluzione, con un’attenzione crescente dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e della formazione.

Tutto questo grazie al lavoro quotidiano di un team giornalistico e tecnico che si occupa del telegiornale, dei programmi televisivi di approfondimento e dei siti di informazione CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport. Una redazione unica che sta lavorando in modo sinergico per declinare sui differenti mezzi le notizie della provincia di Cremona e non solo.

Un lavoro che si adatta costantemente al mutare dei tempi, delle tecnologie a disposizione e del bacino di possibili utenti, ma che mantiene la propria caratteristica fondamentale: raccontare la vita del nostro territorio, contribuendo a fornire ai telespettatori e ai lettori alcune chiavi di lettura in un mondo che sembra scorrere sempre più velocemente, in cui c’è sempre meno tempo e spazio per approfondire e conoscere fatti, opinioni, analisi ed idee. Proprio quando, in realtà, l’approfondimento è più che mai necessario.

Guido Lombardi

