Una lettera aperta indirizzata all’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti corredata da numerose adesioni (quasi 150 firme, più alcune associazioni) relativa alla riorganizzazione dell’Ospedale Maggiore di Cremona ed in particolare al reparto Area Donna.

“Le firme sono state raccolte in pochissimi giorni, l’iniziativa è apolitica ed apartitica ed è motivata esclusivamente dalla ricerca del bene comune ed in particolare alla tutela della salute femminile (nell’ottica olistica della Medicina di genere) messa a dura prova dall’incremento di patologie dovute all’inquinamento ambientale” spiega Maria Luisa Paroni, in rappresentanza degli organizzatori della sottoscrizione.

QUI LA LETTERA INTEGRALE

