L’Assemblea Generale ha eletto, a larghissima maggioranza, Elena Curci Segretario Generale della Cgil Cremona. Durante l’introduzione del Segretario Generale CGIL Lombardia, Alessandro Pagano, è stata comunicata la scelta di affidare la guida del CAAF regionale a Marco Pedretti e la conseguente proposta per la sua successione alla guida della Camera del Lavoro di Cremona di Elena Curci, per “la dedizione, la competenza dimostrata, le sensibilità e la continuità con l’operato dell’attuale segreteria”.

E’ seguito l’intervento dello stesso Pedretti, Segretario Generale uscente, che ha ripercorso i risultati raggiunti e quelli da raggiungere, sottolineando quanto “il lavoro di questa organizzazione sia collettivo e basato su saldi valori condivisi, e quanto la candidatura di Elena Curci sia la scelta giusta per proseguire con continuità e determinazione in rappresentanza di questi valori”.

Curci, 48 anni, lascia così il ruolo di Segretario Organizzativo che ricopre dal 2017. Il suo percorso nella CGIL inizia con il CAAF, nel 1993, e poi nel Patronato INCA, di cui è responsabile a Crema dal 1991, fino al 2013, quando assume il ruolo di Direttore Provinciale dello stesso INCA.

“E’ con il Patronato – spiega – che ho imparato cosa vuol dire poter aiutare le persone nella tutela dei propri diritti, previdenziali e socio assistenziali, in modo universalistico e solidale”. Nel 2017 diventa Segretario Organizzativo per la Camera del Lavoro di Cremona.

In una approfondita relazione, Curci, ha presentato il proprio programma per rilanciare la Camera del Lavoro dopo due anni difficilissimi, in cui la pandemia causata dal Covid-19 ha c”omportato sfide del tutto nuove per la tutela e la garanzia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. “A partire dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, dove non ci si dovrebbe infortunare, o tanto meno morire, come invece accade quotidianamente”, come ha ricordato Curci citando anche il dato del 2021, anno in cui ogni giorno tre persone hanno perso la vita lavorando.

“Investimenti in formazione e interventi straordinari per la tutela della salute” le maggiori richieste. Ma che la tutela del lavoro sia strettamente connessa a questo: “Per questo è indispensabile riaffermare la qualità del lavoro, la sua valorizzazione e il contrasto alla precarietà anche attraverso i rinnovi contrattuali pubblici e privati delle lavoratrici e dei lavoratori.”

“I temi che ci troveremo di fronte dovranno prevedere delle scelte: la centralità dei bisogni delle persone e del territorio, valore al lavoro e sfide globali, riconversione ecologica e ambientale, digitalizzazione. Risulta evidente che il tema del lavoro offre spunti di riflessione sull’occupazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e che a tal proposito giocheranno un ruolo strategico i fondi del PNRR, per i quali il Sindacato dovrà avere voce in capitolo”.

Questi alcuni dei temi trattati dal nuovo Segretario nella sua relazione programmatica, chiusa con la riconferma dell’attuale segreteria dove, oltre a Curci, sarà composta da Massimiliano Bosio, Maria Teresa Perin, Marco Arcari, nel rispetto della parità di genere sancita da statuto. “Tutta la Cgil Cremona – si legge in una nota -, infine, ringrazia Marco Pedretti, Segretario uscente, per l’impegno, la dedizione e la passione con cui in questi anni ha guidato la Camera del Lavoro di Cremona”.

