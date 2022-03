Il Consiglio Regionale della Lombardia ha votato all’unanimità la mozione, sottoscritta da tutti i gruppi politici: “Condanna dell’aggressione russa e sostegno alla causa ucraina”. Raffaele Erba (M5S): «Un gesto simbolico che impegna il Consiglio regionale a essere unito di fronte al dramma rappresentato da quella follia che chiamiamo guerra. L’insegnamento più importante lasciatoci dalla storia è che l’uso della forza per risolvere controversie internazionali sia da condannare con fermezza. In Ucraina si rischia un massacro di civili innocenti, per la tutela e l’aiuto dei quali oggi chiediamo garanzie e impegni precisi. Un impegno che deve essere rivolto anche a quei punti sensibili, parlo delle centrali nucleari e dei depositi delle scorie radioattive, che se colpiti potrebbero aprire al Mondo scenari catastrofici. Sosteniamo l’Ucraina affinché possa costruirsi un futuro nel quale essere punto di contatto fra Europa e Russia, senza compromettere gli equilibri internazionali»

