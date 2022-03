Via libera dalla Giunta Regionale allo stanziamento di 750.000 euro che servirà a finanziare 11 progetti in tutta la Lombardia con i giovani come protagonisti. A Cremona il progetto finanziato è uno, per 45mila euro. La Regione è in cerca di iniziative che puntano a stimolare una socialità positiva tra i ragazzi e il contrasto al disagio giovanile. Queste nuove iniziative andranno ad aggiungersi alle 22 già finanziate dal bando regionale ‘La Lombardia è dei Giovani 2021′”. Nel darne notizia, l’assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, sottolinea: “Siamo soddisfatti di poter annunciare il sostegno a tanti progetti pensati per i giovani”.

“Con il bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2021’ ci erano state sottoposte – aggiunge l’assessore – numerose iniziative di grande spessore e importanza che per il loro valore meritavano il sostegno regionale, ma solo una parte di queste, purtroppo, aveva potuto beneficiare dei finanziamenti”.

“Ora siamo riusciti a ottenere nuovi fondi: a seguito dell’impegno di Regione e dell’intesa raggiunta con il Ministero per le Politiche giovanili – prosegue l’assessore – possiamo annunciare che procederemo nello scorrimento della graduatoria di quel bando, per sostenere altri 11 progetti. In questo modo, siamo ragionevolmente certi che, in tempi brevi, nei diversi territori, potranno partire nuovi e importanti progetti dedicati ai giovani e che li vedranno protagonisti”.

“Ciò che conta – sottolinea ancora l’assessore Bolognini – è che i giovani si sentano coinvolti e siano realmente protagonisti della vita delle loro comunità. Purtroppo, vediamo quali effetti abbiano avuto due anni di pandemia e di restrizioni sulle vite di tanti di loro. Anche per questo dobbiamo aiutarli a ritornare nelle condizioni di esprimere al meglio tutta la loro vitalità, la loro creatività e le loro idee”.

“I progetti che sosterremo – spiega – sono pensati dai giovani per i giovani. Una volta realizzati, quindi, saranno gli stessi giovani a farli crescere, vivendoli in prima persona. Ad aiutarli a realizzare le loro idee ci sarà anche Anni Lombardia, che ringrazio per la collaborazione, imprescindibile per la buona riuscita di iniziative come questa”.

“Il sostegno ai giovani e alle politiche giovanili attive – conclude l’assessore – è una priorità per tutta la Giunta: Regione Lombardia sostiene concretamente e continuerà a stimolare e incentivare progetti e iniziative in cui i giovani possano sentirsi sempre di più al centro delle attività delle loro comunità, delle loro città e della Lombardia. Lo faremo con grande convinzione e in misura sempre maggiore”.

