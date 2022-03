Sono stati 3.645 i cremonesi che hanno percepito il reddito di cittadinanza. A rendere noto il dato è stato Marco Degli Angeli, consigliere pentastellato di Regione Lombardia. A livello regionale sono stati 120.880. “Per quanto certa politica cerchi di demonizzarle, le misure di Welfare volute dal M5S (Rdc e Pdc) stanno aiutando milioni di famiglie in difficoltà in tutto il Paese. I numeri parlano chiaro e rappresentano la miglior risposta a chi, contro gli interessi delle famiglie, punta il dito in modo tendenzioso” commenta.

Numeri alla mano, si è detto: in Italia i nuclei percettori di almeno uno mensilità di Rdc o Pdc sono stati 975.066 mila nel 2019, 1.420.418 nel 2020 e 1.594,217 nel 2021. Il reddito medio è variato dai 530 euro del 2019 passando ai 566,57 euro del 2020 e giungendo ai 577,73 del 2021. In Lombardia i nuclei familiari percettori di almeno una mensilità di Rdc o Pdc sono stati 94,220 nel 2019, 144.525 nel 2020 e 156.996 nel 2021 con un importo medio mensile di 500 euro circa.

“La pandemia ha acuito la precarietà e sempre più famiglie in difficoltà hanno fatto ricorso a questa manovra fortemente voluta dal M5s e avvallata poi anche dall’Inps e riconfermata poi dal Governo Draghi, il quale ha riconosciuto la bonarietà della misura” sottolinea ancora Degli Angeli.

“Il MoVimento 5 Stelle effettua un costante lavoro per migliorare i controlli, che è innegabile debbano esserci. Ma demonizzare un contributo che finora ha aiutato milioni di cittadini in difficoltà, significa irridere queste persone assieme a quei 2.961 nuclei familiare cremonesi, corrispondenti a 6.518 persone che nel 2021 hanno percepito almeno una mensilità di Rdc con un importo medio pari a 500,07 euro. O ancora – chiosa il consigliere – significa irridere quei 452 nuclei familiari percettori della pensione di cittadinanza, ovvero 490 pensionati in molti casi rimasti soli”.

Le famiglie in tutta la provincia di Cremona aiutate dalle misure a firma 5S sono nel totale 3.413, ossia 7.008 persone con un importo medio mensile, tra Rdc e Pdc, pari a 466,79 euro. Conclude Degli Angeli: “I dati dell’Inps destano qualche preoccupazione in merito al perdurare di una crisi, che sembra invece non finire. Come più volte ho detto ora lo ribadisco; al netto delle belle frasi che descrivono una crescita del Paese, servono azioni concrete per aiutare in modo congruo le famiglie e i lavori che sono in seria difficoltà, soprattutto a fronte del pesante caro bollette”.

