Un significativo e importante esempio di collaborazione tra le due rive del Grande fiume, per farne conoscere le eccellenze ambientali, naturalistiche e le biodiversità. Con la speranza che le occasioni di collaborazione, tra Cremonese e Parmense, Emilia e Lombardia, che sarebbero quanto mai necessarie, possano diventare realtà e non belle intenzioni.

Dopo il successo del precedente appuntamento di qualche mese fa, sabato mattina, 12 marzo, grazie all’iniziativa congiunta di WWF Cremona e Circolo Aironi del Po di Legambiente di Parma, si terrà una camminata naturalistica all’Isola del Ballottino, un’area di elevato pregio posta sulla sponda destra del fiume, a cavallo del confine amministrativo fra Emilia Romagna e Lombardia, divisa fra il Comune parmense di Roccabianca e quelli cremonesi di Motta Baluffi di Torricella del Pizzo.

Una terra emergente tra due rami del fiume Po che può essere raggiunta via terra attraversando la lanca sulla sponda emiliana o approdando con imbarcazioni sulla bellissima spiaggia, luogo di importanti ritrovamenti paleontologici e archeologici. Meno di dieci anni fa, la porzione cremonese dell’isola è stata oggetto di un intervento di rimboschimento ad opera del Consorzio Forestale Padano, in cooperazione con i comuni di Motta Baluffi e Torricella del Pizzo che hanno messo a disposizione questi terreni demaniali per trasformali in un bosco di più di 35 ettari. Il progetto fa parte delle realizzazioni previste nell’ambito dall’iniziativa, finanziata da Regione Lombardia, “10mila ettari di Nuovi Boschi e Sistemi Verdi Multifunzionali”. Affinchè il progetto potesse portare ai migliori risultati in termini di qualità ambientale ed ecologica, è stato coinvolto anche il WWF di Cremona, affiancato successivamente, nell’opera di promozione della conoscenza di questi ambienti naturali, da Legambiente Aironi del Po. Il bosco oggi è cresciuto ed è possibile fare lunghe passeggiate tra boschi, radure, prati arbustati e spiagge fluviali, ammirando le tante essenze arboree ed arbustive e gli animali che vi trovano dimora. Sabato mattina, 12 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, grazie alla giornata promossa proprio da Legambiente Aironi del Po e WWF Cremona, questa splendida area, potrà essere conosciuta grazie a questa camminata naturalistica che inizierà alle 9.30, con ritrovo alle 9.10 al parco delle Scalette o direttamente alle 9.30 al guado di accesso all’isola. Una occasione da non perdere per chi vuole conoscere meglio il Grande fiume con le sue eccellenze ambientali, storiche e culturali. Nell’occasione saranno anche raccolti i rifiuti che, purtroppo, come sempre, alcuni instancabili ed “immortali” incivili hanno abbandonato lungo il corso del Po. La giornata è patrocinata dal Comune di Roccabianca e da Po Grande.

Eremita del Po, Paolo Panni

