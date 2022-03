Se non vedete ancora Cremona 1 sul canale 19, è necessario effettuare una nuova risintonizzazione del televisore. Infatti, a causa di un disservizio generato dalla Rai, in seguito allo switch off dell’8 marzo, alcuni canali – tra cui Cremona 1 – non risultavano visibili sul digitale terrestre. Per questo motivo, i tecnici dell’emittente del nostro gruppo editoriale hanno lavorato per una soluzione temporanea che consente di vederci subito sul canale 19, in attesa di un intervento risolutivo da parte di Rai.

A partire da oggi pomeriggio, quindi, anche in provincia di Cremona, come avviene già da alcuni giorni in altre province della Lombardia, Cremona 1 è regolarmente visibile sul canale 19, dopo una risintonizzazione del televisore.

