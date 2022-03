Opportunità da non perdere per le piccole e medie imprese mantovane, di tutti i settori economici, e per tutti i lavoratori autonomi che hanno avviato la propria attività a partire 1° gennaio 2022. Lo rende noto Confcommercio Mantova, al cui interno opera lo Sportello Start-up dedicato a nuove imprese e aspiranti imprenditori. Per loro, infatti, sono in arrivo, attraverso il Bando Nuova Impresa 2022 di Regione Lombardia che aprirà ad aprile, importanti contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili (che variano dall’acquisto di attrezzature e di software agli oneri notarili) a fronte di un investimento minimo di 3.000 euro e per un contributo massimo di 10mila euro. L’assegnazione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di invio delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse: per questo si consiglia di contattare il prima possibile l’Area Contributi dell’associazione (T. 0376 231216 – contributi@confcommerciomantova.it) che fornisce informazioni e assistenza, in modo da arrivare preparati al giorno di apertura del bando.

