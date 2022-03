Veloce silenziosa ed efficiente, dalla bicicletta da corsa di Bartali a quelle dei Gruppi d’Azione Patriottica e delle staffette partigiane, la bicicletta nella Resistenza ha avuto un ruolo importante e strategico. In occasione della 13° edizione dell’iniziativa promossa da FIAB per onorare la festa di Liberazione, le associazioni FIAB aderenti al progetto PACICLICA 2021, promuovono una ciclostaffetta sui luoghi simbolo della guerra di Liberazione tra l’alta Toscana e l’Emilia-Romagna. L’iniziativa è dedicata a David Sassoli, uomo di Pace e compianto presidente del Parlamento Europeo. Il programma prevede più itinerari che, partendo da Brescia, Viareggio, Prato, Pontremoli e Abbiategrasso, si ritroveranno per pedalare insieme su alcuni luoghi simbolo della Resistenza, da Casa Cervi alla Linea Gotica, Marzabotto, Conselice, Carpi, Fossoli, Ravenna.

Il programma (di massima) della ciclostaffetta da Brescia:

sabato 23 aprile:

Brescia – Bozzolo – Gattatico – Casalecchio (110 km + 20 + 7)

Partenza ore 7,30 da Brescia, Monumento ai caduti di Piazza Loggia, breve sosta a Bozzolo (MN) in onore di Don Primo Mazzolari, arrivo al Museo Casa Cervi (Gattatico – RE).

Visita del museo Cervi recentemente rinnovato e incontro conviviale nel segno di una “pastasciutta antifascista” con i paciclisti provenienti da Abbiategrasso, Roma, Liguria ed Emilia.

Partenza per la stazione ferroviaria di Reggio Emilia (20 km) per raggiungere Bologna in treno. Quindi dalla stazione di Bologna a Casalecchio di Reno (7 km) in bicicletta per incontro con rappresentanti dell’Associazione Vittime del Salvemini – Centro per le Vittime di Reato e Calamità.

Pernottamento e cena a Casalecchio di Reno

domenica 24 aprile:

Casalecchio di Reno – Conselice – Ravenna. (92 km) Partenza da Casalecchio ore 8, Lungo il percorso sosta a Conselice per visitare la famosa Pedalina e le case della pedalina, la macchina tipografica utilizzata per la stampa clandestina del CLN durante l’Occupazione. Incontro con rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’ANPI. Pastasciutta antifascista con gli amici di Conselice, i paciclici toscani provenienti da Marzabotto e poi partenza per Ravenna, con eventuale fermata ad Alfonsine per visita al Grande monumento alla Resistenza e al Museo della Battaglia al Senio.

Pernottamento e cena a Ravenna.

lunedì 25 aprile:

Ravenna – Porto Corsini – Isola degli Spinaroni. (15 km) Dopo un breve trasferimento in bicicletta da Ravenna a Porto Corsini, raggiungeremo l’Isola degli Spinaroni, suggestivo lembo di terra incastonato all’interno del Parco del Delta del Po, navigando sulla storica barca “BULOW”. Il luogo presenta un alto valore ambientale e storico legato alla battaglia per la liberazione della città di Ravenna combattuta alla fine del 1944.

Pomeriggio ritorno a Brescia in treno (Trasporto biciclette su furgone)

Quota di partecipazione indicativa: 250 (il costo potrà variare in relazione al numero effettivo dei partecipanti).

