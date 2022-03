“Regione Lombardia sta valutando l’adozione di eventuali deroghe al deflusso minimo vitale dei fiumi lombardi, per far fronte alla carenza idrica”. Ne dà notizia Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche.

Massimo De Rosa (M5S) commenta: “Valutare l’adozione di deroghe al deflusso minimo vitale dei fiumi lombardi, rappresenta una soluzione estrema che mette a dura prova l’equilibrio microbiologico dei corsi d’acqua e l’intero ecosistema fluviale e torrentizio. Oggi siamo costretti a fronteggiare una situazione d’emergenza, che può richiedere misure straordinarie. Su questo possiamo essere tutti d’accordo, ma riteniamo fondamentale che l’attuale scenario emergenziale non diventi il pretesto per cambiare normative scritte e studiate a tutela dell’ambiente in cui tutti viviamo”.

“Riteniamo inoltre doveroso agire contestualmente a valle del problema: occorre un importante piano di investimenti sul settore agricolo volto a ridurre lo spreco di risorse idriche in agricoltura e negli allevamenti. Il grosso sacrificio che oggi potrebbe essere richiesto a monte, attraverso la deroga al deflusso minimo, sarebbe vano se contestualmente non fosse avviato un percorso per ridurre gli sprechi a valle” conclude De Rosa.

