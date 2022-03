“È in corso ed è necessario uno sforzo straordinario per costruire adeguatezza della risposta di accoglienza ad un flusso migratorio che è purtroppo destinato a crescere in maniera importante. Per questo è indispensabile un forte coordinamento dei diversi livelli istituzionali, una presa in carico efficace e semplificata, dalle esigenze sanitarie (tamponi, offerta vaccini Covid e altri per i minori) e di assistenza, a quelle dell’abitazione, dell’istruzione, fino alle opportunità di inserimento lavorativo. Per le particolari caratteristiche di questo flusso migratorio, la forte presenza di minori, la vasta distribuzione nel territorio, vi è di fatto un ruolo centrale dei Comuni che deve essere anche formalmente riconosciuto.

Occorre una efficiente modalità di raccolta unitaria e di circolazione di dati e informazioni sugli arrivi e le loro caratteristiche tra tutte le istituzioni coinvolte. Occorre il potenziamento dei canali tradizionali e istituzionali di accoglienza, ma anche e soprattutto forme di organizzazione e sostegno, anche in rapporto con il Terzo settore, dell’accoglienza diffusa per la quale si registra una straordinaria disponibilità e generosità che va però gestita, dotata di risorse e accompagnata per essere sostenibile nel tempo. Occorre una attenzione particolare ai minori, al loro inserimento scolastico, ai non accompagnati. Occorre anche, da subito, pensare a possibili percorsi di inserimento lavorativo degli adulti che contribuiscano così a fornire sostentamento, dignità, occasioni di relazioni e integrazione sociale delle famiglie.

Abbiamo ragionato insieme di tutto questo e di altro, condividendo con Regione attività di coordinamento e la richiesta al Governo di linee guida e modalità uniformi e unitarie, di precisa definizione dei compiti di ciascuno, di forte regia e coordinamento, di risorse immediate e importanti che vanno subito messe a disposizione dei Comuni.”

Questa la dichiarazione del Presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, al termine della riunione del Comitato Regionale di Emergenza per la crisi in Ucraina, alla quale erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, il Presidente di Upl, Luca Santambrogio, il prefetto di Milano Renato Saccone, la Vicepresidente e Assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, l’Assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli, e il coordinatore del Comitato esecutivo per l’emergenza Ucraina, Guido Bertolaso.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata