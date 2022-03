Nei giorni scorsi AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e l’ente di formazione professionale IAL di Cremona (Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia S.r.l. – Impresa Sociale) hanno sottoscritto una convenzione per lo svolgimento di attività didattiche e di tirocinio degli studenti e studentesse presso le officine nautiche presenti situate presso la sede del settore navigazione interna di Boretto.

A firmare l’accordo, il 16 marzo scorso, presso la sede centrale AIPo di Parma, sono stati Luigi Mille, direttore di AIPo ed Elisabetta Larini, dirigente dello IAL di Cremona. Presenti anche i dirigenti AIPo Alessio Picarelli (responsabile navigazione interna) e Filippo Cambareri.

Obiettivo dell’intesa è quello di favorire un più stretto collegamento tra mondo del lavoro e delle professioni e le realtà regionali operanti nel settore della formazione professionale, realizzando attività e progetti di valorizzazione e conservazione del patrimonio pubblico e sviluppo di professionalità legate alla navigazione interna, attraverso forme di sperimentazione didattica, tirocini formativi ed attività di divulgazione. L’accordo punta a mettere a valore in modo utile per i giovani un patrimonio di conoscenze e strumentazioni relativi alla navigazione fluviale, che col tempo e i cambiamenti nella composizione del personale interno rischiano di disperdersi.

AIPo metterà a disposizione dei docenti e studenti IAL i propri strumenti, macchinari, materiali, documenti, locali, officine e personale tecnico necessari allo svolgimento delle attività di formazione e tirocinio, senza che ciò interferisca con le normali attività o determini oneri aggiuntivi. In particolare, saranno utilizzabili dai ragazzi e dai loro insegnanti le officine di Boretto con i macchinari presenti. Le attività didattiche prevedono il recupero, conservazione e valorizzazione di natanti, impianti e darsene di AIPo attualmente non più in uso.

Altre attività previste riguardano la realizzazione di documenti e manuali su professioni e mestieri legati alla navigazione interna del fiume Po (carpentieri navali, capitani e motoristi, meatori, concari, pescatori, pontieri ecc.), attività di divulgazione, conoscenza e migliore fruizione del fiume, delle sue realtà locali e dei servizi collegati. Ulteriori attività formative e di tirocinio potranno svolgersi anche nelle altre strutture lombarde di AIPo per la navigazione interna, a Cremona e Mantova.

Le attività potranno contribuire a una conoscenza e sensibilizzazione dei giovani sulla valenza ambientale, culturale e turistica del fiume Po, anche perché il tracciato della ciclovia Vento passa proprio a fianco dell’ufficio navigazione di Boretto. Inoltre presso la struttura è presente un’importante biblioteca dedicata al Po e ai fiumi, che potrà essere frequentata con profitto dai ragazzi per approfondire specifiche tematiche.

I partecipanti seguiranno un Progetto Formativo Individuale e saranno loro garantiti, assieme a un costante tutoraggio, formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e le previste coperture assicurative, a carico di IAL.

Il tutor AIPo affiancherà il tutor IAL nell’assistenza al tirocinante nelle fasi di avvio e realizzazione delle attività di tirocinio e curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta avverrà nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2022 ma potrà essere prorogata annualmente con il consenso delle parti.

