All’agenzia del Trasporto Pubblico di Cremona e Mantova arriveranno 32.814.654,93 euro, di cui 11.469.268,76 euro di risorse regionali. A stanziarlo è stata una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, con cui il Pirellone stanzia 218 milioni di euro di risorse proprie per garantire il funzionamento del trasporto pubblico locale in attesa che lo Stato centrale trasferisca alla Lombardia, per il 2022, i 406 milioni euro derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti (Fnt).

“Mettiamo in campo – spiega l’assessore Terzi – i finanziamenti destinati alle Agenzie del Tpl che hanno la competenza per la programmazione del servizio. Da parte nostra confermiamo l’importante impegno per il trasporto pubblico locale: siamo la Regione che più di ogni altra finanzia il Tpl integrando le risorse che provengono del Fondo Nazionale Trasporti”.

“Con questa delibera – spiega ancora Terzi – consentiamo l’erogazione di 218 milioni di euro di risorse regionali per permettere alle Agenzie del Tpl di disporre della liquidità necessaria a garantire i servizi, in attesa che vengano erogate dal Governo alle Regioni i trasferimenti statali del Fnt. Anche in questo caso dunque la Regione Lombardia si muove prima dello Stato centrale, assicurando fondi essenziali per il servizio Tpl”.

La delibera attribuisce anche 5 milioni di euro di risorse regionali come ulteriore sostegno per i servizi Tpl nelle aree montane e a domanda debole per il 2024, in continuità con gli stanziamenti analoghi già garantiti per le annualità 2018-2023. Questo significa, per l’agenzia del territorio, altri 731.388,71 euro

“Inoltre – prosegue Terzi – le pressioni delle Regioni sul Governo hanno indotto quest’ultimo a prevedere nella Legge di Bilancio statale 2022, dopo diversi anni di invarianza della spesa corrente, un incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nazionale Trasporti di 100 milioni di euro per il 2022 a livello nazionale.

Questo si tradurrà per la Lombardia in risorse aggiuntive per il 2022, che la Giunta ha deciso di quantificare a beneficio del Tpl autofilometrotranviario in 12,5 milioni di euro, pari al 2% rispetto ai trasferimenti dell’anno precedente. Il trasporto pubblico locale è un settore particolarmente strategico nella nostra Regione, che muove il 25% dei passeggeri rispetto al totale nazionale: l’incremento stabilito dalla Giunta va perciò nella direzione di un riequilibrio delle risorse del FNT rispetto al fabbisogno della nostra Regione che fino ad oggi riceveva dallo Stato solo il 17% delle risorse stanziate a livello nazionale”.

