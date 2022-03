Nella serata di martedì 29 marzo, durante l’assemblea della Protezione Civile Oglio Po Odv che ha votato il bilancio dell’anno passato, i sindaci di Viadana e Dosolo Nicola Cavatorta e Pietro Bortolotti hanno consegnato le mostrine e gli attestati che Regione Lombardia ha insignito ai volontari che hanno prestato servizio durante la prima ondata di pandemia da Covid-19.

I riconoscimenti erano già stati assegnati al presidente della Protezione Civile Ettore Bergamaschi lo scorso gennaio a Milano, in occasione di una cerimonia che il presidente Attilio Fontana e l’assessore Pietro Foroni avevano dedicato a tutte le associazioni lombarde che si erano prodigate durante la fase più difficile dell’emergenza. Nella serata di martedì i due sindaci hanno voluto premiare direttamente i volontari della Protezione Civile viadanese in concomitanza con la chiusura dell’emergenza sul territorio nazionale, che decade il 31 marzo.

“A Viadana la Protezione Civile Oglio Po Odv ha fatto letteralmente di tutto – afferma Bergamaschi – dalla distribuzione delle mascherine alla consegna di buoni spesa. Per mesi abbiamo raccolto il carrello sospeso nei supermercati del territorio. Abbiamo consegnato a domicilio la spesa e i farmaci a chi ne aveva necessità, ci siamo occupati del trasporto di persone verso gli ospedali. Siamo stati il primo Comune in Italia a realizzare il drive through e abbiamo prestato servizio presso l’hub vaccinale. Tutto quello che si poteva fare è stato fatto”.

