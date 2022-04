È arrivata la tanto attesa fumata bianca per la trattativa che andrà a definire il prezzo 2022 del pomodoro da industria. Le controparti, produttori e trasformatori, hanno trovato l’accordo per un prezzo base di 108,5 €/t, con il mantenimento delle tabelle qualitative sui livelli di quelle 2021.

«Rispetto a inizio anno – spiega Corrado Ferrari, presidente della sezione pomodoro di Confagricoltura Lombardia – la trattativa ha preso una piega nel complesso positiva. Registriamo infatti un aumento di 1,65 € al quintale, non poco, quasi il 20% in più rispetto allo scorso anno». La criticità rimane quella legata all’aumento dei costi di produzione, che in molti casi assorbiranno del tutto il prezzo fissato: «Possiamo sperare in un contenimento delle superfici seminate – prosegue Ferrari – e in un minor quantitativo di pomodoro rispetto a quello richiesto dall’industria. Questo fattore potrebbe far aumentare il prezzo nel momento dell’acquisto da parte delle industrie di trasformazione. Fare stime sulle superfici al momento è complicato, ma il sentore generale è che ve ne sarà meno rispetto agli scorsi anni».

L’accordo sul prezzo è stato frutto di un lungo braccio di ferro tra produttori e trasformatori, non senza momenti in cui si è rischiato che tutto andasse all’aria: «Alcuni accordi raggiunti nella zona di Ferrara – spiega ancora Ferrari – erano stati chiusi con un prezzo di circa 10,5 € al quintale, mentre a Parma si chiedevano circa 11 € al quintale. Il risultato finale è stata la media tra queste richieste, vale a dire 10,85 € al quintale. La cosa migliore sarebbe stato il ritocco delle tabelle qualitative, che invece sono rimaste invariate. In ogni caso possiamo dirci soddisfatti, e pronti a lavorare».

In provincia di Mantova nel 2021 sono stati coltivati 3.876 ettari di pomodoro da industria, per una produzione di 3.391.500 quintali. Nel 2020 invece la superficie coltivata ammontava a 4.120 ettari, per 3.447.270 quintali di prodotto. In Lombardia nel 2021 gli ettari sono stati 7.535, per 6.131.738 quintali di prodotto. Nel 2020 invece sono stati coltivati 7.923 ettari di pomodoro, per una produzione di 6.134.846 quintali. A Mantova si produce circa il 10% del pomodoro italiano.

