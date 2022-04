L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona, al fine di favorire l’inclusione scolastica di alunni con disabilità sensoriale che frequentano scuole di ogni ordine e grado, anche per l’anno in corso, si rende disponibile ad affiancare le famiglie nella presentazione della domanda di attivazione del servizio per l’anno scolastico 2022/2023.

Ciò in riferimento alle linee guida approvate da Regione Lombardia, lo scorso 28 Marzo, per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2022/2023 e del relativo bando regionale che mette a disposizione 11,5 milioni di euro attivato su proposta dell’assessorato Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Per richiedere assistenza e/o informazioni è possibile contattare l’UICI di Cremona al numero telefonico 0372/23553 o tramite mail all’indirizzo uiccr@uici.it.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale)

sezione territoriale di Cremona: Via Palestro 32

codice fiscale: 80006560199

tel. 0372 23553; FAX 0372 942090;

mail: uiccr@uici.it

Internet: www.uicicremona.it

