Due giovani residenti nella provincia di Brescia, con precedenti, hanno rapinato, su un treno nella tratta tra Brescia e Parma, un ragazzo proveniente dal veneto.

I due rapinatori ieri sera, 22 aprile, hanno minacciato sul treno il ragazzo, ottenendo il portafogli con all’interno 160 euro e 20 franchi svizzeri.

I due sono rimasti seduti vicino a lui nel vagone e hanno continuato a minacciarlo di tacere e non raccontare nulla.

Giunti a Piadena i tre sono scesi e la vittima è salita sull’autobus diretto verso Parma, ma i due rapinatori hanno deciso di seguirlo continuando a minacciarlo.

A questo punto il giovane è riuscito a mandare alla sua fidanzata un messaggio in cui raccontava l’accaduto e la ragazza ha così deciso di contattare i Carabinieri che, tempestivamente, hanno inviato una pattuglia alla stazione ferroviaria di Casalmaggiore.

I militari sono saliti a bordo del bus ed hanno bloccato e perquisito i due rapinatori, trovandoli in possesso del portafoglio con i contanti.

I due giovani sono stati portati alla caserma di Rivarolo del Re e sono stati dichiarati in arresto per rapina in concorso. La vittima ha presentato la denuncia e gli è stato restituito il denaro che gli era stato rubato. Gli arrestati sono ora reclusi in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

