Shotokan Karate Do sempre protagonista. Il mese di Marzo si conclude con due belle iniziative, che hanno visto presente l’atleta agonista Master Mazzini Ivan partecipare all’allenamento promosso dal Comitato Tecnico Regionale FIJLKAM Lombardia (C.T.R.). Domenica 20 Marzo presso il Palazzetto dello sport di Brembate (Bg), sotto la guida dei Tecnici Federali Regionali, una bellissima esperienza di allenamento tecnico di alto livello, dove il bravissimo Ivan, Cintura Nera 2° Dan è stato scelto come modello di prestazione per l’esecuzione dei kata di stile Shotokan, a dimostrazione dell’ottima preparazione anche nella Categoria Master per tutti gli atleti del Team giallo-blu; e l’agonista Senior Lena Devid al Fijlkam Training Day, allenamento promosso dal Settore Fijlkam Karate Nazionale, Lunedì 28 Marzo presso il Pala Pellicone di Ostia Lido (Rm), sotto la guida dei Tecnici Nazionali M° Vincenzo Figuccio e il M° Luca Valdesi per il Kata maschile di stile Shotokan, riservato agli atleti agonisti Senior. Una bellissima esperienza e un’occasione di crescita con tanti nuovi stimoli, potersi allenare insieme agli amici della Nazionale Mattia Busato, Alessio Ghinami, Alessandro Iodice, Giuseppe Panagia e Gianluca Gallo.

Il mese di Aprile inizia immediatamente con un doppio impegno per i ragazzi del Team Shotokan, in occasione del 13° Open di San Marino, svoltosi il 3 Aprile presso il Palazzetto Sportdomus di Serravalle. All’imponente Evento agonistico organizzato dal Presidente Maurizio Mazza, erano presenti 4 Nazioni, 130 Associazioni Sportive e oltre 540 atleti, segno dell’altissimo livello raggiunto da questo bellissimo Evento che ogni anno richiama un numero di atleti sempre più alto, confermando anche il livello eccellente nella specialità Kata individuale.

La mattinata di gare si apre in maniera scoppiettante, dopo il 9° posto di Artemciuc Denis nella Categoria Cadetti maschile specialità kata e il 9° posto di Rovina Lisa nella Categoria Cadette femminile a 0.06 dal turno successivo, arriva un super 1° posto per Lazzari Siria, che in tutti i turni si è imposta con i punteggi più alti sopra il 23 e in finale con un ottimo 24.2, sbaraglia la concorrenza salendo sul gradino più alto del podio. Ottimi riscontri per i tre Cadetti che hanno dimostrato grinta, impegno e un buon livello tecnico. Il pomeriggio conferma l’ottimo trend dei ragazzi giallo/blu, con Bazzani Paola che nella Categoria Under 21 arriva ai piedi del podio, disputando la finale per la medaglia di bronzo e piazzandosi al 5° posto. Una bella gara per la diciottenne di Casteldidone che nel Kata Gojusho-Sho ha saputo esprimere grinta ed espressività.

La trasferta sammarinese si è conclusa nel tardo pomeriggio con il 3° posto di Mazzini Ivan nella Categoria Master con l’esecuzione di un ottimo Kanku-sho, che gli ha permesso di salire anche in questa occasione sul prestigioso podio di San Marino.

Questi brillanti risultati hanno permesso al Team capitanato dal M° Claudio Lena, di piazzarsi al 24° posto in Classifica generale su ben 103 Associazioni Sportive.

Nelle stesse ore l’atleta Lena Devid era impegnato alla Tad Cup 2022 di Rijeka in Croazia, in questa particolare occasione è stata doverosa la partecipazione, in quanto l’Evento curato dalla Federazione Nazionale Croata e sotto l’egida E.K.F. e W.K.F., era dedicata al compianto M° Aldegisto Sodero, ideatore del Team Golden League Competitor, per il quale il bravo Devid ha gareggiato in diverse occasioni. Ottimo il 1* posto nella Categoria Senior maschile specialità Kata, che conferma il buono stato di forma dell’atleta Casalasco. All’imponente Manifestazione agonistica svoltasi al Centar Zamet di Rijeka, erano presenti 4 Nazioni e 75 Associazioni Sportive che hanno schierato 765 atleti nelle varie Categorie di Kata individuale, a Squadre e kumite.

Neanche il tempo di assaporare i podi della Domenica, che le giovani Cadette Lazzari Siria e Rovina Lisa sono ripartite per il Campionato Nazionale Fijlkam Kata individuale. Entrambe le atlete si erano qualificate allo scorso Campionato Regionale e nella giornata di Venerdì 8 Aprile, sono scese sui tatami del Pala Pellicone di Ostia Lido con il M° Claudio Lena, schierandosi tra le 64 migliori atlete d’Italia. Grande emozione per Rovina Lisa alla sua prima volta al Campionato Italiano e tanta voglia di fare bene per entrambe. Ottime prove per Siria nella pole 1 e per Lisa nella pole 8, purtroppo i punteggi non sono bastati per salire sul podio, ma i Kata Enpi e Gojusho-Sho eseguiti, hanno dato dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta e che il futuro regalerà belle soddisfazioni. Molto bene il Team Shotokan del M° Lena , che piazza due atlete su due e che guadagna altri preziosi punti in Classifica Societaria per il quadriennio Olimpico.

Il mese di Aprile, vedrà anche la conclusione di tutta l’attività promozionale promossa dal Tecnico Lena Devid, Esperto Scolastico Sportivo Nazionale FIJLKAM, all’interno delle Scuole del territorio Oglio-Po, con i Progetti “Karate Gioco Sport a Scuola”, rivolto agli alunni delle classi 1°-2° e 3° della Scuola Primaria e Progetto “Karate –Psicomotricità-sviluppo intelligenza motoria” rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia: 2 Istituti Comprensivi coinvolti, 3 Scuole e oltre 400 alunni partecipanti.

Per continuare a seguire le molteplici attività dello Shotokan Karate Do si può accedere al Sito: www.maestrolena-karate.it

