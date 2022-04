Sarà possibile accedere al punto di ristoro, pensato con caratteristiche sostenibili (si invitano infatti i partecipanti a portare le proprie stoviglie) e improntato a ricette che prevedono la polenta variamente arricchita, alimento che, con caratteristiche diverse, accomuna le tradizioni gastronomiche di tutta l’asta del fiume Chiese, dal Trentino al Mantovano; poi, la frittata con i luertis, le croste di grana alla brace e le torte fatte in casa sostituiranno la carne per stimolare una riflessione sul problema degli allevamenti intensivi, che spesso impattano pesantemente sui territori.

La giornata si chiuderà alle 18:00, con l’assegnazione di due meravigliose coperte fatte a mano, l’una dai ragazzi della scuola, l’altra donata da una gentile signora, che sono state proposte in un’asta online nei giorni precedenti, tramite la pagina Facebook dei Volontari Foce Chiese. A breve daremo ogni dettaglio. Ci sarà anche il lancio di una ricca lotteria, tesa, come ogni altra proposta della giornata, alla sensibilizzazione ma anche all’autofinanziamento della Federazione. Così si concluderà questo speciale Primo Maggio.

L’oasi Le Bine è raggiungibile a piedi, tramite una comoda passeggiata nel verde, lasciando l’auto a poco più di 1 km di distanza presso il ponte tra Acquanegra e Calvatone, dove c’è un ampio parcheggio; ma, per i più ecologisti, si potrà partire insieme in bicicletta o in mountain-bike alle ore 9:00 da Asola, dalla Casa del Chiese presso i giardini pubblici, sito in Via Circonvallazione sud, e raggiungere così l’oasi Le Bine in circa 40 minuti.

Non serve la prenotazione. Arrivati in cascina a Le Bine, incontrerete un grande cartello con scritto dettagliatamente tutto il programma. Nel Salone, dalle ore 11:00 in avanti, dopo il momento informativo che inizia alle ore 10:00, si potranno godere continue proiezioni di video sul Chiese, dalle scuole, a Arianna Favalli, al Cammino al passo del Chiese. Cucina aperta dalle ore 12:00.

