Nell’ambito delle azioni del Piano RiGenerazione scuola, e in particolare per i progetti dei laboratori green per le scuole secondarie di secondo grado, il Ministero dell’Istruzione ha messo disposizione nuove risorse per favorire la formazione alla transizione ecologica, per un totale di 100 milioni di euro di fondi PON-REACT EU.

«Il bando “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” è rivolto anche a Regione Lombardia, ed è finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Si articola in due azioni: la prima azione “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo; la seconda azione “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo.» Dichiara il deputato M5s, Alberto Zolezzi.

«Per quanto riguarda Edugreen l’importo complessivo delle autorizzazioni è pari a 71.375.000,00 euro, e i progetti presentati sono stati 2.855. Ogni scuola riceverà 25.000 euro. Tra queste vi sono anche istituti mantovani, tra cui:

– IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO

– I.C. CANNETO SULL’OGLIO

– ISTITUTO COMPRENSIVO QUISTELLO

– I.C. SERMIDE

– I.C. DOSOLO POMPONESCO VIADANA

– IC MARCARIA – SABBIONETA

«Questa iniziativa è importante soprattutto perché contribuirà ad abituare le future generazioni a pensare in modo sostenibile e si spera, dunque, a evitare tutte quelle azioni che, invece, distruggono l’ambiente.» conclude Zolezzi.

