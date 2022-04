Lunedì 23 maggio apre il cantiere di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Giuseppe Finzi. Dovrà coesistere con la vita quotidiana del Borgo per 126 giorni naturali consecutivi, previsti dal contratto di appalto. Il Sindaco Massimiliano Galli, consapevole dei cambiamenti temporanei impressi alla vita quotidiana dalla presenza del cantiere, con gli inevitabili e prevedibili disagi conseguenti, si rivolge ai propri Concittadini, residenti, commercianti, ambulanti, col seguente messaggio, diffuso a mezzo stampa e notificato ai portatori di interesse.

“Ai Rivarolesi, soprattutto a Chi vive e utilizza la Piazza a fini lavorativi, chiedo la pazienza e la comprensione necessarie. Abbiamo infatti acconsentito alla richiesta della ditta aggiudicataria, la “2T gestioni e costruzioni srl”, di recingere interamente lo spazio della Piazza a cielo aperto per esigenze organizzative del cantiere; un cantiere complesso che prevede, oltre al rifacimento della pavimentazione e del sistema di scolo delle acque meteoriche anche la rilevazione e la conservazione dei lacerti di pavimentazione antica che sappiamo esistere sotto l’attuale. Quest’ultimo aspetto, richiesto esplicitamente dalla “Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova” ed affidato alla ditta “SAP, società archeologica srl”, richiederà la separazione degli ambiti lavorativi, impedendo di attuare l’ipotesi iniziale che prevedeva di effettuare i lavori in due fasi, temporalmente consecutive e coinvolgenti mezza Piazza per volta. Resta inteso che le abitazioni e gli esercizi commerciali continueranno ad essere disimpegnati dai portici, mentre la circolazione veicolare si effettuerà regolarmente sulle vie Mazzini e Gonzaga, con un’avvertenza. Per quest’ultima, nel tratto compreso tra le vie AVIS e Alighieri, sarà invertito il senso di percorrenza, anche questo per esigenze del cantiere che prevede l’accesso dalla prima (Mazzini) e l’uscita sulla seconda (Gonzaga). Come già anticipato a febbraio, i plateatici non potranno essere autorizzati per tutta la durata del cantiere, mentre il mercato settimanale si svolgerà nel parcheggio di Porta Parma, opportunamente organizzato dall’Ufficio tecnico ed accessibile in sicurezza dall’attraversamento pedonale semaforizzato, recentemente realizzato. Durante il mercato, il parcheggio potrà essere effettuato nel Piazzale del cimitero, avendo riservato in prossimità dei banchi, solo pochi posti per le persone con difficoltà deambulatorie (anziani e disabili). Chiudo confidando nella consapevolezza dell’opportunità offerta dal finanziamento concesso da Regione Lombardia, a valere sul Bando *Riqualificazione e valorizzazione dei Borghi storici*, per superare gli inevitabili, ma temporanei disagi e per guardare all’immediato futuro nella prospettiva di un rilancio turistico-culturale, ma soprattutto relazionale della nostra bella Piazza, che si merita le attenzioni del caso“.

