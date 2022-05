Inaugurata, in municipio a San Polo di Torrile, la mostra La mano che salva con gli scatti del fotografo Gigi Montali che raccontano l’artigianalità, la manualità, la fatica ed il sacrificio del lavoro.

L’esposizione – visitabile tutto il mese di maggio, negli orari di apertura al pubblico del municipio – invita ad una profonda riflessione: quella del tornare alla manualità come vera via alternativa da mettere in pratica, prendendo spunto dall’economia emergente, per cambiare la società.

Protagonista degli scatti di Montali sono le mani, spesso rugose e segnate dal tempo e dalla fatica, dei lavoratori: da quelle “nostrane” dei casari per la produzione del Parmigiano Reggiano a quelle di chi, dall’altra parte del mondo, lavora nelle miniere, nei campi di caffè, nelle botteghe artigiane e nelle fabbriche.

“In un mondo sempre più tecnologico – evidenzia Montali – la mostra attribuisce nuovo valore alla manualità, all’artigianato, al saper fare con le mani che sono ancora un elemento fondamentale, il più grande strumento a disposizione dell’uomo”.

L’inaugurazione della mostra è stata un’occasione per riflettere sui temi del lavoro alla presenza del sindaco di Torrile Alessandro Fadda, dell’assessora alla Cultura Lucia Frasanni; di Giuseppe Romanini e Maurizio Bigna (Spi Cgil Parma).

Si è parlato dei temi della formazione nel mondo del lavoro; del precariato che non consente ai giovani di programmare il futuro e fare progetti di vita e delle difficoltà per le donne.

Segnali positivi dall’operato dello Sportello Orientamento Lavoro, attivato dal Comune di Torrile.

“In sei anni di attività – hanno sottolineato il sindaco Fadda e l’assessora Frasanni – ha accolto 338 persone, molte delle quali sono poi riuscite a trovare un lavoro. Lo sportello, gestito da Daniele Durante, accompagna tanti cittadini fornendo un supporto psicologico nella ricerca del lavoro, ma anche pratico con aiuto per la compilazione del curriculum e la simulazione di colloqui di lavoro. Oggi sono le stesse aziende del territorio che si rivolgono, spesso, allo sportello per ricercare nuovi lavoratori”.

Al termine della presentazione Gigi Montali ha donato due copie del suo ultimo libro “Mondi umani”.

Cristian Calestani

© Riproduzione riservata