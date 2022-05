Diminuisce il prezzo degli affitti in provicia di Cremona, il piu basso in tutta la Lombardia. Se da una parte questo dato preoccupa il settore immobiliare, dall altra potrebbe essere un incentivo per far arrivar gli studenti fuori sede in citta considerando che Cremona città si sta posizionando sempre piu come citta universitaria. Il servizio di Federica Bandirali.

