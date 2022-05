Viadana capitale dello sport giovanile. Dopo il lungo periodo pandemico, infatti, la città rivierasca si sta riempiendo di eventi dedicati all’attività fisica e alle competizioni agonistiche, con particolare riferimento alle fasce più giovani della popolazione, grazie alla sinergia messa in campo dall’amministrazione comunale con le società del territorio.

Nel corso delle ultime domeniche le strutture comunali si sono riempite di giovani atleti provenienti da molte parti d’Italia. Due domeniche fa il Trofeo Leonero ha portato 650 piccoli rugbisti allo stadio “Zaffanella”, andando a contemplare 54 squadre in rappresentanza di 20 società provenienti da Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Lazio.

Questa domenica, grazie alla gara categoria Giovanissimi “Crosscountry Città di Viadana Trofeo Conad Superstore Viadana”, altri 168 giovani atleti – in rappresentanza di 17 società provenienti da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto – si sono cimentati nel percorso del BikePark nella zona golenale della città, grazie alla sapiente organizzazione di Asd Gioca in Bici Oglio-Po di Casalmaggiore e Asd Team Viadana Bike.

E non finisce qui, perché domenica 8 maggio si terrà un’altra importante manifestazione di rugby giovanile, il Memorial Luciana Casolin, che coinvolgerà circa 160 giovani atlete Under 15 e Under 17 provenienti da Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, e ancora domenica 22 maggio si svolgerà un torneo di rugby con 300 ragazzi provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. In totale, sommando i quattro fine settimana (due già svolti, altri due ormai prossimi), Viadana avrà ospitato nelle sue strutture comunalicirca 1.300 giovani atleti impegnati in diverse discipline.

“Tutto questo ci rende molto orgogliosi – afferma l’assessore allo Sport Alessandro Cavallari – e siamo felici del fatto che Viadana stia diventando un punto di riferimento per lo sport giovanile ad ampio raggio, ovvero a livello nazionale, con tante società e regioni coinvolte. La realtà viadanese è attivissima, e noi come amministrazione cerchiamo di viaggiare di pari passo con essa. Un plauso sincero, per gli eventi organizzati in queste settimane, va al Rugby Viadana e all’Asd Team Viadana Bike”.

