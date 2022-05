Asd Judo Casalasco fa un primo bilancio del 2022, dopo una lunga sospensione dovuta alle misure anticontagio per gli sport di contatto dovuti alla pandemia Covid_19

Fra le novità, sono state centralizzate tutte le attività nella nuova palestra che ospita gli atleti della squadra judo casalasco a Piadena Drizzona. Il centro interamente dedicato all’ Associazione Sportiva Dilettantistica ha riunito in un unico ambiente, completamente rinnovato e attrezzato, anche la storica palestra di via galluzzi a Casalmaggiore. Questa scelta portata avanti con coraggio dal Maestro Roberto Coati, dà la possibilità agli atleti di avere uno spazio dedicato solo per le attività didattiche e di allenamento rispetto al Judo, potendo così aumentare anche il numero di allenamenti settimanali e diversificando gli orari.

Come tante associazioni sportive la ripresa è stata una vera boccata d’aria fresca e ha permesso in pochissimi mesi di riprendere la preparazione atletica che ha poi successivamente portato a numerosi esami per il passaggio di cintura e la ripresa delle competizioni a carattere regionale.

I risultati non sono tardati ad arrivare, sabato 10 aprile, al PalaGeorge di Montichiari (BS) nel Judo Kids Day organizzato dalla Federazione Fijlkam Lombardia Judo Mohamed Driss al 3° posto e i fratelli Isacco e Ester Maffi si sono classificati rispettivamente al 2° e 3° posto della loro categoria.

