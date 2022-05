Il 29 Aprile il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il conto consuntivo dell’esercizio 2021. Approvato con il voto favorevole anche della Minoranza. “Intanto, ringraziamo la Minoranza del voto a favore – spiega il vice sindaco ed assessore alla partita Pier Luigi Franchi – questo è il documento che certifica la corretta previsione delle risorse in entrata, il controllo scrupoloso e puntuale della spesa e la corretta gestione degli importanti investimenti sin qui realizzati ed in corso di realizzazione.

La gestione di competenza evidenzia un avanzo di euro 239.000. Al netto degli accantonamenti di legge ammontanti ad euro 59.000, rimangono a disposizione euro 62.000 vincolati prevalentemente ad interventi di emergenza (fondi Covid), euro 11.000 destinati ad investimenti ed euro 107.000 ad utilizzo libero.

Anche quest’anno riteniamo di poter assicurare alla nostra comunità una situazione di generale equilibrio dei conti e le risorse necessarie a proseguire nella politica di aiuti alle famiglie come ad esempio il cofinanziamento del centro estivo, dei contributi per l’acquisto dei libri per la scuola media, la dote scuola per chi frequente la superiori ed il contributo nuovi nati.

Nella programmazione in corso d’anno verrà data particolare attenzione ai maggiori costi energetici che impatteranno sul bilancio 2022 in modo significativo. Risorse importanti saranno destinate alla progettazione di interventi ritenuti strategici per il nostro territorio. Non possiamo in alcun modo farci trovare impreparati in questa fase nella quale vi sono interessanti possibilità di ottenere fondi dal PNRR e da bandi statali o regionali”.

Nel 2021 si sono conclusi interventi importanti quali il Centro Sportivo, l’ambulatorio, la sala civica, via Madonnina. “Nel 2022 – aggiunge Franchi – vi saranno ancora investimenti su tutti verrà avviato l’importante intervento di riqualificazione sismica ed energetica della Scuola Media che è in fase avanzata e verrà appaltato entro l’anno e l’opera che vedrà rifare completamente il parcheggio del cimitero che verrà realizzata entro l’anno. Attendiamo poi le risposte di progetti per un valore di oltre due milioni di Euro che abbiamo candidato su vari bandi che erano disponibili con richiesta di finanziamento al 90% oppure al 100% a fondo perduto. Un ringraziamento a tutta la struttura finanziaria, tecnica ed amministrativa che ci supporta e segue nella realizzazione delle nostre strategie ed obiettivi“.

