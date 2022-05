Sabato 7 maggio ha avuto luogo l’iniziativa promossa da Coop Lombardia “Dona la spesa” a favore dei profughi ucraini e delle strutture locali che si occupano di dare una risposta ai bisogni delle famiglie in situazione di difficoltà. Presso il supermercato Coop di Piadena sono stati presenti per l’intera giornata i volontari dell’emporio solidale che da qualche mese è operativo in Via Platina, 47. A sera, è stata grande la soddisfazione per il risultato della raccolta: ben 420 kg di generi di alimentari di prima necessità e di prodotti per l’igiene, che saranno distribuiti alle famiglie ucraine accolte in paese e all’emporio per le necessità dei nuclei famigliari di Piadena Drizzona e Torre de’ Picenardi che attualmente ne usufruiscono.

Un grazie di cuore a Coop Lombardia e ai clienti che generosamente hanno contribuito con la loro spesa. Un doveroso ringraziamento anche a coloro che hanno contribuito in occasione della serata con il coro CAI del 30 aprile e a tutte le persone, le ditte e le associazioni che in vari modi stanno sostenendo l’emporio solidale.

Si ricorda che l’emporio è aperto tutti i mercoledì dalle ore 16 alle 19 e che chi volesse dare una mano, anche come volontario, può contattare don Antonio o i referenti delle Associazioni promotrici (Parrocchie di Piadena Vho Drizzona, SOSM di Torre de’ Picenardi, Amici di Emmaus ODV, Agnese ‘s Friends ODV, con il sostengo dei Comuni di Piadena Drizzona e Torre de’ Picenardi).

