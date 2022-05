Torna in Lombardia il tradizionale appuntamento di maggio con la XXI Settimana nazionale della Bonifica e della Irrigazione. Quest’anno sono molte le iniziative promosse dai consorzi di bonifica lombardi in tutte le province. “Nel 2022 – ricorda Alessandro Folli presidente di Anbi Lombardia che riunisce i consorzi – celebriamo il Centenario della bonifica moderna: torniamo quindi ad accogliere i cittadini nei nostri impianti e lungo i canali alla scoperta dei monumenti dell’acqua e del paesaggio creato dalla millenaria attività di bonifica”.

E’ particolarmente ricco il programma di eventi che si terranno da 14 al 22 maggio promossi dai dodici consorzi di bonifica della Lombardia. Come sempre ci sarà l’occasione per visitare gli impianti consortili, in molti casi vere e proprie cattedrali dell’acqua, o per fare passeggiate e percorsi in bici tra “le vie della bonifica”, percorribili tutto l’anno grazie alle guide cicloturistiche pubblicate da Anbi e Regione Lombardia in collaborazione con i consorzi. Ma non solo: tra le proposte ci sono anche concerti e mostre d’arte, oltre a un fitto calendario di appuntamenti destinati agli studenti di tutte le età.

“In questi anni la crisi climatica – conclude Folli – ci ha mostrato le sue due facce: periodi siccitosi come quello che stiamo vivendo e fenomeni estremi di precipitazioni. Per questo vogliamo far conoscere direttamente ai cittadini il ruolo insostituibile dei consorzi di bonifica nel garantire la sicurezza idraulica dei territori e per fornire all’agricoltura l’acqua necessaria per la produzione di cibo”. Il programma con tutti gli eventi è disponibile sul sito web di Anbi Lombardia.

