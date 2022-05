“Se non si è trovata una sola persona disposta a fare il sindaco, che senso ha mantenere il comune?”. Parte da una domanda retorica, che suona provocatoria ma provocatoria non è in riferimento a quanto accaduto a Robecco d’Oglio (comune che sarà commissariato, perché nessuno si è candidato a sindaco), la disamina di Luciano Toscani, dal 1999 al 2009 sindaco del terzo comune della nostra provincia per abitanti, Casalmaggiore, e sempre appassionato di politica. Troppi, secondo lui, gli oltre 100 comuni che frastagliano una provincia da poco più di 300mila abitanti. E non solo per un discorso collegato alle candidature amministrative “anche se faccio il mio sincero in bocca al lupo a chi ha scelto di mettersi in gioco, perché serve un certo coraggio, indubbiamente”.

Tanti i problemi di cui tenere conto: il fatto che rispetto a 50 o 100 anni fa sia cambiato il tessuto sociale, dato che molti giovani migrano sia dentro sia fuori dal comune stesso; il fatto che l’appartenenza non debba più passare soltanto dal nome del comune, dato che il paese e le sue iniziative resterebbero comunque; il fatto che la riforma delle Province sia rimasta a metà, attribuendo alle stesse funzioni e servizi che però non possono essere espletati per mancanza di fondi (e dunque tocca poi ai comuni provvedere).

Oggi, secondo Toscani, il numero giusto di comuni dovrebbe essere di 30-40 nella nostra provincia, con un limite di 5mila abitanti. E dove non arrivano i referendum, bello strumento ma non sempre risolutivo, deve passare un diktat dall’alto. “Il referendum potrebbe rimanere – precisa Toscani – per scegliere con quale comune andare”.

