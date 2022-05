Domenica 5 Giugno, organizzato dal Fiat 500 Club Italia in Garlenda SV (Fondato nel 1984 da Domenico Romano, Capitanato ora dal Presidente Maurizio Giraldi e dal super impegno di Domenico Romano, il Coordinamento di Cremona e Provincia, diretto dal coordinatore Fiduciario Granelli Sante e dai suoi Fidati Collaboratori, personale di Servizio cercheranno, pioggia permettendo, di organizzare questo 7° meeting Cremonese, 1° appuntamento dopo loock down.

“Autorizzazione di organizzazione richiesta e pervenuta dalla sede ormai da tempo, 60 ecquipaggi massimo autorizzati, Patrocininati dal Comune di Gussola che ringraziamo, e Grazie alla collaborazione di alcuni Comuni limitrofi e Associazioni, il giro turistico,oltre in Gussola, sarà di circa una 50ina di chilometri“ dice il Fiduciario.

“Soddisfatti per ora. E’ il momento dei preparativi principali e di cercare di non sbagliare, spero soddisfatti tutti collaboratori personale di servizio e radunisti, ma sempre agitati fino al momento dei ringraziamenti e dei saluti, soddisfatti anche perché da questo raduno abbiamo il nostro logo personalizzato disegnato e stillizzato dal nostro Roberto De Capitani direttamente in “FIAT 500 CLUB ITALIA” sotto le nostre idee, nel nostro Club, Cremona ha gia le 4 T e non poteva mancare il violino sulla 500 del nostro Edgar Russ” .

Aperitivo nel Comune di Pescarolo ed Uniti Grazie alla Fervida Collaborazione della Pro Loco e Associazione Sportiva di Pescarolo e del nostro Socio Attilio Roberto Barbieri, il percorso si snoderà poi nei comuni limitrofi di Torricella Del Pizzo, Motta Baluffi, Cingia De Botti, fino a Pescarolo e nel ritorno passando per Pieve Terzagni, Cappella de Picenardi, solcando tutte le vie secondarie e comunali di una volta, giungendo infine al Cremona Circuit Bergamonti, “dove dopo il giro in pista saremo ospitati dal Ristorante Stradivari interno al Circuito.

IL PERSONALE DI SERVIZIO “Come sempre sarà composto da poche persone ma sicure e fidate. Mancherà la presenza dell’Amico Frigeri Mauro, sempre pronto e disponibile ed una grande passione di tutto il mondo motoristico con una forte precedenza nella storia tecnica e meccanica, di solito sempre al mio fianco mentre scrivevo articoli o lettere varie. Ruggero Francavilla e Barbieri Roberto Saranno i nostri responsabili di percorso, il percorso è stato simulato ben 3 volte e non abbiamo grosse difficoltà e al momento spero che sia un bel e lungo treno di 500 di mille colori”.

“Errichetta, consorte di Barbieri sarà con noi al tavolo delle iscrizioni per le operazioni preliminari e segreteria. Casartelli Aureliano e Bozzetti PierFranco sono sempre stati i miei collaboratori con occhio vigile e pronti alla chiamata sempre disponibili saranno loro che affiancheranno me e i responsabili del percorso attenti per dare un buon Servizio a tutti i partecipanti. Tutte persone collaudate, e sopratutto fidate: abbiamo cercato e stiamo cercando, sempre più, di abituare i nostri partecipanti e radunisti alle prenotazioni in modo tale che dopo i semplici controlli e la consegna della Welcome Bag abbiano l’opportunita di far colazione e di far girare le loro 500 come è giusto che sia”.

Dalle 8.00 alle 9.15 circa saranno effettuati i controlli caso per poi essere pronti al tour della bassa cremonese. “Grazie – prosegue Granelli – alla Tazio Magni di Gussola, che ci ha prestato la sede in centro Gussola in modo di aver tutto pronto e disponibile all’attimo. Non manca la super visione dei nostri collaboratori/Fiduciari: MANTOVA Fabrizio Menarbin, LAGO DI GARDA BRESCIANO Valbusa Renato, OLTREPO PAVESE Grignani Cesare, MILANO EST Agostino Pellegrino, che è anche Referente Regionale. Le colazioni saranno predisposte dal Bar Sole. Le adesioni e prenotazioni non mancano, siamo fiduciosi. Le iscrizioni si chiudono il 1° di Giugno ma sopratutto al 55° ecquipaggio, in quanto potrebbero esserci i presenti dell’ultimo minuto che non hanno avvertito, parteciperanno al solo raduno in modo tale di non andare a scompensare le agevolazioni di chi si è prenotato a tempo opportuno. Sembra tutto pronto? Eppure ci sarà concentrazione e tanto lavoro da parte di tutti noi, perchè vada tutto bene. L’incasso sarà devoluto alla Casa Giardino: sarà un modo per veder sorridere ancora una volta Suor Maria e di essere sollevata di qualche pensiero per lei e per i suo ragazzi. Il nostro decano Raul Tentolini ci onorerà della sua presenza, spero nella presenza dei Sindaci e amministratori Comunali.Siamo pronti per le 500 A LA GHISöLA”

