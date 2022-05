Si é conclusa con una bella cornice di atleti e pubblico la manifestazione di karate svoltasi domenica presso il palazzetto dello sport Baslenga, organizzata dall’Associazione Dilettantistica Karate Bushido Casalmaggiore guidata dal Maestro Alfonso Ventura. Una manifestazione che ha ormai salde radici nel passato: quest’Anno è il 16° trofeo Città di Casalmaggiore e 3° tappa circuito Csen Lombardia. Poteva essere il 18° ma causa pandemia non’è stato possibile.

Al trofeo hanno partecipato 17 Associazioni provenienti da varie Regioni d’Italia, 26 Ufficiali di gara, l’assistenza medica con il Dottor Luigi Borghesi, l’assistenza e l’autolettiga della Croce Rossa Italiana Comitato di Casalmaggiore. Tutta la manifestazione si è volta regolarmente con estrema precisione nel rispettare gli orari delle varie performance, grazie a tutti gli Ufficiali di gara. L’associazione di casa ci ha messo del suo: 20 persone hanno collaborato come volontari per far si che il trofeo riuscisse eccellentemente, hanno cominciato da sabato l’allestimento e domenica sono rimasti presenti, ognuno a svolgere il proprio compito, per tutta la giornata. Cè stata una notevole capacità sia nelle persone che negli atleti, nel giungere scaglionati, rispettando gli orari dati dal coordinatore Arbitri M° Roncato, evitando cosi resse e confusione. I collaboratori hanno fatto di tutto perché cio non accadesse.

I numeri sono stati notevoli: 450 gli atleti partecipanti nelle varie categorie. Il Bushido si è comportato benissimo, al 2° posto come squadra solo per pochissimi punti dietro l’associazione GP. Karate Tim Landriano nella classifica Generale. Il Direttivo del Bushido ci tiene a ringraziare tutti i collaboratori, la Croce Rossa locale, il Dott. Borghesi, il Sindaco di Rivarolo del Re che ha presenziato, premiando anche dei ragazzi sul podio, e l’amministrazione Comunale di Casalmaggiore per averci concesso il palazzetto Baslenga. La grande sorpresa della Manifestazione e stata la presenza della coordinatrice Nazionale CSEN, nonchè Consigliere Coni Nazionale, Delia Piralli. Pilastro e fondamento di tutti questi eventi, non è voluta mancare a Casalmaggiore.

L’attività del Karate Bushido prosegue. Per tutti bimbi, adulti, donne e uomini che volessero provare la disciplina con i campioni e insegnati qualificati gli orari sono: Palestra Marconi a Casalmaggiore Via Marconi 38 – Lunedì, Giovedì 17,00 – 18,15 piccoli dai 4 ai 11 anni e Lunedì dalle 18,15 alle 20,30 dagli 11 anni in su. Martedì 19,00 21,00 dai 11 in su. PALESTRA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI RIVAROLO DEL RE – Mercoledì e Venerdi 17,00 – 18,00 dai 4 anni 11 anni.

