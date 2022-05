Con giovedì 2 giugno Festa della Repubblica e domenica 5 giugno prima domenica del mese si chiude la sessione primaverile delle Giornate di apertura con visite guidate del circuito che racchiude ben 24 località di 4 province della media pianura lombarda.

Apertura di parchi e suggestive ville, biciclettate storiche, mostre d’arte e mostre sulla scoperta dello spazio e della luna, mercatini e hobbisti: un’infinità di appuntamenti vi aspettano per quest’ultima tornata prima di riprendere in autunno. E allora non mancate questa occasione, consultate il sito pianuradascoprire.it e prenotatevi!

Il 2 giugno apertura eccezionale del meraviglioso parco di Villa Allegreni con 70 specie di alberi e fiori, a Martinengo, dove il 2 e il 5 giugno è allestita un’ interessantissima mostra sulle scoperte spaziali con mongolfiere e shuttle al Filandone. Sempre il 2 giugno visite guidate anche al caratteristico borgo di Rivolta d’Adda, mentre a Trezzo sull’Adda sarà visitabile una mostra sul futurismo.

Domenica 5 giugno a Orzivecchi (Bs) sarà possibile visitare il cortile di Palazzo Martinengo Cesaresco e presso la pieve, per tutta la giornata, pascoleranno i pony di Pietro. Evento speciale a Romano di Lombardia con “Romano in fiore” e bancarelle di hobbisti e street food, mentre a Trezzo sull’Adda alle 15 si terrà un concerto della banda musicale in collaborazione con Abbm.

Menzione particolare per la biciclettata vintage “tra borghi e castelli” che domenica 5 giugno propone ben 4 itinerari cicloturistici per cicloamatori e per famiglie con bambini: arrivo e partenza al castello di Malpaga.

Tutte le informazioni di tutti gli eventi e i contatti per le prenotazioni, sempre consigliate li trovate su www.pianuradascoprire.it e sulla relativa pagina Facebook. Come sempre i visitatori possono liberamente scegliere quali e quante realtà visitare sulla base degli orari di apertura di ciascuna località.

La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it.

