Dopo l’esperienza dello scorso anno, torna la Formazione di Comunità, un ciclo di incontri online organizzato da CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per il Volontariato di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Nel ciclo verranno approfondite le questioni sociali che attraversano l’attualità e le modalità operative per affrontarle utilizzando “ecosistemi collaborativi”, capaci di mettere in connessione le energie positive presenti sui territori.

Si tratta di un’opportunità rivolta a enti del Terzo settore, cittadini e istituzioni delle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia utile per interrogarsi su come progettare e realizzare pratiche che possano contrastare e fronteggiare le diseguaglianze sempre più diffuse nelle comunità locali dopo la pandemia.

Un’occasione laboratoriale per lavorare insieme provando a riconnettere l’agire delle organizzazioni con una dimensione più riflessiva e attuale, su di sé e sul mondo, lavorando sul proprio potere di cambiamento.

Gli incontri si tengono online sulla piattaforma Teams/Zoom e senza prenotazione.

PROGRAMMA

19 maggio 2022 dalle ore 17.30 – Elena Granata – COME ATTIVARE VITALITA’ NELLE COMUNITA’

Alla scoperta della biodiversità sociale come indicatore della vitalità di una comunità, per dare spazio all’intelligenza connettiva, quale motore per far nascere nuove idee e rimettere le persone e le relazioni al centro della rigenerazione urbana.

Elena Granata è professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano. Laureata in Architettura, dottore di ricerca in Pianificazione Ambientale e Territoriale, docente presso l’Istituto Universitario Sophia (IUS) e vicepresidente della Scuola di Economia Civile (SEC).

Elena Granata dialogherà con Ennio Ripamonti.

6 giugno 2022 dalle ore 17.30 – Luigino Bruni – L’ECOLOGIA INTEGRALE

Si proveranno a comprendere quali opportunità e condizioni possono aprirsi “per camminare insieme, per portare a un cambiamento sull’inclusione degli scartati dal sistema capitalistico, di coloro che non riescono a reggere il passo sfrenato della nostra economia” e come trovare “nuovi modelli di crescita per rispettare l’ambiente, l’equità sociale e i diritti dei lavoratori”.

Luigino Bruni è professore è ordinario di Economia politica presso l’Università LUMSA di Roma. Cofondatore e presidente della Scuola di Economia Civile – SEC.

Luigino Bruni dialogherà con Ennio Ripamonti.

La Formazione di Comunità concorre alla costruzione de La Trama dei Diritti, uno spazio culturale aperto a tutte le organizzazioni che si riconoscono come parte di un sistema di enti e realtà impegnate nella costruzione della cultura dei diritti, attraverso un approccio integrato indicato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (www.tramadeidiritti.it).

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata