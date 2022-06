Il nuovo corso della Pro Loco a Spineda, guidato da Christian Tonni, ha fatto subito centro con un evento dedicato a cantine in arrivo da tutta Italia. Il titolo “Degustando a Spineda” era in effetti tutto un programma ed ha segnato il rilancio dopo due anni di stop per Covid.

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione ha vissuto una crescita importante, passando dalle 15 aziende del primo anno, di tipo prevalentemente locale, a ben 40 aziende complessivamente rappresentate in questa edizione 2022. Di questo la metà erano vitivinicole da tutta la Lombardia e il nord Italia, senza dimenticare anche una cantina dalla Sicilia. E ancora i produttori, molti locali ma non solo, di liquori, formaggi, salumi, miele, con la novità del gelato artigianale, presente per la prima volta tra i prodotti da degustare.

Si è trattato della seconda edizione consecutiva (nonostante lo stop di due anni) organizzata in centro paese, ossia in piazza Padre Pacifico, ma Spineda va considerato territorio di frontiera e di confine, sorgendo a metà tra la provincia di Cremona e quella di Mantova e non lontano da Brescia e questo – più della location comunque azzeccata – ha favorito l’incontro tra diverse influenze, anche gastronomiche, e la partecipazione di molti produttori.

Insomma, una bella vetrina e una grande ripartenza. E un dato su tutti va sottolineato: la presenza di 500 persone circa giunte da fuori in un paese di 600 anime complessive.

