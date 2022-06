Ammontano a 2,5 milioni le risorse destinate a Regione Lombardia per i gruppi di volontari di Protezione civile di tutte le province del territorio (di cui 537.684,44 in capo a Regione Lombardia). A Cremona (8 dipartimenti) saranno assegnati 32.628,87 euro, così suddivisi:

“Ricordo che a seguito dell’emergenza pandemica, la Protezione civile lombarda ha impiegato in modo massiccio e continuativo tutte le dotazioni in proprio possesso per supportare la lotta al Covid-19 – ha commentato Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio e Protezione civile -. Proprio per questo motivo, si è evidenziata la necessità di proseguire l’attività di implementazione e ammodernamento delle dotazioni dei volontari, dimostrando grande attenzione nei confronti del sistema di volontariato regionale. Impegno che proseguirà attraverso l’attuazione di nuove misure finanziarie rivolte ai gruppi di volontari”.

