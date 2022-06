Una domenica dedicata ai giovani agricoltori, per informarsi e dialogare, con un convegno, sul futuro dell’agricoltura italiana ed europea attraverso gli strumenti della nuova Politica Agricola Comune, sottolineando le opportunità per le imprese giovani. E con una serata di festa, prevista ai Giardini, aperta a tutti i giovani cremonesi, occasione per gustare lo street food contadino e per favorire l’incontro tra la campagna e l’agricoltura.

E’ quanto propongono i giovani della Coldiretti, protagonisti domenica 12 giugno di una giornata intensa e significativa a Cremona. Si parte alle ore 16 nella sala Maffei della Camera di Commercio, con la tappa lombarda del Newcap Inform Tour, promossa da Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Lombardia. “Pac 2023/2027: strumenti per una crescita sostenibile dell’agricoltura” è il tema che vedrà dialogare Coldiretti, Regione Lombardia, Università e giovani imprese.

Dalle ore 18,30 per gli agricoltori under 30 – e per tutti i giovani cremonesi – si aprirà un momento di incontro e convivialità, intitolato “Festa d’estate”, previsto presso i Giardini di Piazza Roma. Ingredienti della serata insieme saranno lo street food contadino (con panini e salamelle, birra agricola, agrigelato… a cura delle aziende agricole) e alcune attività, proposte dai giovani agricoltori, dedicate alla scoperta del mondo contadino.

“La Festa d’estate ai Giardini di Cremona è anche occasione, per noi giovani agricoltori, per incontrare i giovani cremonesi. Invitiamo tutti a passare domenica ai Giardini, per conoscerci e condividere la nostra passione per l’agricoltura e per il territorio” sottolinea Carlo Maria Recchia, delegato provinciale e regionale dei Giovani Coldiretti. “Sarà anche un’opportunità per raccontare alla comunità i valori e l’impegno di Coldiretti Giovani Impresa, la forza giovane di un’agricoltura che investe nella nostra terra, che crede nelle tradizioni e che rappresenta un modo nuovo di interpretare l’agricoltura, distintivo, innovativo, che parte dai territori italiani e si proietta alla conquista dei mercati mondiali con le proprie eccellenze”.

Per l’intera giornata l’agricoltura cremonese e lombarda invaderà il cuore della città – sottolinea Coldiretti Cremona – con l’iniziativa dei giovani agricoltori e con la presenza del mercato di Campagna Amica in piazza Stradivari che, dalle ore 9 alle 18.30, renderà omaggio a tutti i “sapori e colori d’inizio estate”, con la vendita diretta di cibi e fiori da parte delle aziende agricole.

