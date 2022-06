Si è costituito il gruppo di cammino dei dipendenti provinciali, che aderisce alla rete dei gruppi di cammino dell’ATS Val Padana. Il Gruppo di Cammino Postumia, questo il nome scelto, a cui aderiscono oltre 30 dipendenti della Provincia, ha visto la sua prima uscita martedì 7 giugno alle ore 17.30 per una camminata nel Parco Nassiriya in via Trebbia. Per l’occasione Padania Acque SpA fornirà le borracce a testimonianza dell’importanza della relazione acqua e benessere.

“Si tratta di una iniziativa molto importante, che coniuga benessere, buone pratiche e attività all’aperto, dando anche la possibilità, attraverso l’attività motoria, di fruire di spazi naturali lungo la golena, scoprendo siti reconditi e di pregio ambientale, mete del turismo slow – ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni – In particolare, con ATS Val Padana abbiamo nel tempo consolidato una stretta sinergia e collaborazione non solo sui programmi e progetti Workplace Health Promotion WHP, ma anche per quanto attiene alle iniziative rivolte ai dipendenti della Provincia sul benessere psico-fisico, a livello formativo ed informativo, tramite incontri su specifiche tematiche afferenti alle buone pratiche”.

In questa occasione, erano presenti i referenti dell’ATS Val Padana, Elena Lameri e Riccardo Tolomini, e l’atleta e coach Andrea Devicenzi. “Incentivare l’adozione di stili di vita salutari è una delle sfide che impegnano l’ATS della Val Padana nei vari contesti di vita. Proprio per questo motivo apprezziamo e supportiamo con entusiasmo questa iniziativa della Provincia di Cremona. – dichiara Laura Rubagotti, Dirigente della UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti di ATS – Da tempo la nostra Agenzia promuove e sostiene l’attività motoria come strumento per migliorare il benessere psicofisico e relazionale anche in ambito lavorativo; tale azione è possibile attraverso lo sviluppo del programma Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete Workplace Health Promotion (WHP) Lombardia, modello al quale l’Ente Provincia aderisce dal 2015”.

