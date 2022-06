Anche quest’anno è giunto al termine: le difficoltà non sono mancate, ma l’impegno e la collaborazione di tutti hanno consentito di concludere questo percorso ottenendo grandi soddisfazioni. Alla luce di ciò, desidero ringraziare il personale scolastico che ha saputo agire come una vera comunità nell’interesse degli alunni, lavorando con professionalità e dedizione.

L’allentamento delle misure di sicurezza ha consentito di ritornare a stringere collaborazioni con figure esterne alla scuola a fini educativi e didattici, permettendo ai bambini di rendersi maggiormente consapevoli del proprio territorio di appartenenza. Pertanto un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo scopo. Vorrei sottolineare, tra le altre, alcune iniziative progettuali fortemente innovative.

Tra queste la nascita di Sintonizziamoci, il giornale on-line dell’istituto G. Marconi. A questo fine i ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno lavorato con passione durante tutto l’anno scolastico in un progetto dal titolo Cittadini Oggi. La lettura quotidiana del giornale, i laboratori con i giornalisti, la stesura di articoli sia personali sia di gruppo sono state le attività che hanno introdotto i ragazzi in una dimensione di cittadinanza attiva che li ha visti osservatori attenti di ciò che avviene nella loro realtà e protagonisti di un primo impegno sociale.

Il percorsosi è inoltre articolato in un laboratorio di media education che ha permesso di approfondire temi legati al web e di realizzare un sito che raccolga gli interessanti articoli dei nostri studenti. Siamo felici di annunciare che è stata pubblicata la prima edizione del giornale, all’indirizzo web sintonizziamoci.it. Per problemi di navigazione o per eventuali consigli è possibile inviare un messaggio all’indirizzo e-mail info@sintonizziamoci.it. All’inizio del prossimo anno scolastico, il sito verrà aggiornato raccogliendo e mettendo in pratica tutti i suggerimenti pervenuti. Vi invitiamo a una lettura dei pregevoli elaborati dei nostri ragazzi, sicuri che ne rimarrete entusiasti.

Per aver creduto da subito e collaborato con grande disponibilità al Progetto Cittadini Oggi, un grazie speciale va ai giornalisti Nazzareno Condina e Giovanni Gardani per Oglio Po News, Andrea Setti, Fabio Guerreschi, Pierluigi Cremona per La Provincia, Vanni Raineri per Il Piccolo e Paolo Panni per La Gazzetta di Parma e Oglio Po News.

Un nuovo e coinvolgente percorso didattico è stato anche quello dei Progetti di comunità, rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Rivarolo del Re. I due progetti Porte Aperte e Coideare sono stati realizzati grazie al supporto alla progettazione e gestione di CSV Lombardia Sud e grazie all’interazionetra il nostro Istituto Comprensivo e diverse realtà del territorio. Per Porte Aperte L’associazione La Tenda di Cristo, quale capofila, ha avuto il sostegno dell’Associazione Amici della Santa Federici, dell’Avis Comunale di Commessaggio, dei Comuni dell’Unione Foedus, della Parrocchia di Rivarolo con Radio del Rey. Per Coideare l’Associazione La Rondine, quale capofila, ha avuto il sostegno delle Associazioni New Tabor, Ars educandi, Estudiantina, Forste e Nuovi legami. Con l’intervento dei due esperti Daniele Goldoni ed Elisabetta Filippi, i bambini hanno lavorato attorno al tema della comunità intesa come famiglia, classe, scuola, paese, territorio. Uno degli esiti finali è stata la produzione di podcast, proprio perla neonata radio locale “Radio del Rey”, che avranno come contenuto le riflessioni e le esperienze dei bambini sul tema dell’inclusione e della comunità. La messa in onda delle trasmissioni in radio delle registrazioni dei bambini per i progetti “Porte Aperte” e “Coideare” è prevista per il mese di luglio con il seguente calendario: GIOVEDÌ 7 -14 -21 -28, TRASMISSIONE DALLE ORE 19:00 CIRCA. DOMENICA 10 -17 –24 -31 REPLICA DALLE ORE 14:00 CIRCA. Grazie di cuore a tutte le famiglie che hanno creduto nella nostra scuola e l’hanno sostenuta, partecipando con entusiasmo e supportando le varie iniziative. Un caro saluto a tutti i bambini e i ragazzi del nostro Istituto, che anche quest’anno si sono mostrati estremamente rispettosi delle norme anti-covid, nonostante il bisogno e la voglia di interagire senza più barriere. Con gli stessi desideri di amicizia, pacee di solidarietà con cui i nostri ragazzi hanno partecipato aglieventi musicali di fine anno, auguro a tutti un’estate serena, per ripartire a settembre con entusiasmo e passione rinnovati. “La pace è un sogno, può diventare realtà… Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare.” (Nelson Mandela)

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Sandra Guidelli

