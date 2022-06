Ripresa della quasi normalità per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a Cremona. A parte un focolaio di contagi da Covid 19 che a maggio ha costretto la clinica di San Camillo ad una chiusura delle visite (emergenza ora rientrata), già da diversi giorni Figlie di San Camillo e Ancelle hanno ripreso ad effettuare i prelievi senza più bisogno di prenotazione. Non succedeva da due anni, ossia da inizio pandemia.

A questo nuovo assetto si sta adeguando anche l’azienda pubblica, l’Asst di Cremona, con l’annuncio che a partire dal 15 giugno 2022 non sarà più necessaria la prenotazione per accedere alle prestazioni dei laboratori analisi gestiti dall’Asst Cremona. Pre i prelievi ematici, quindi, gli utenti potranno presentarsi direttamente sul posto, nei seguenti giorni e orari:

· – Centro prelievi polo ospedaliero di Cremona: dal lunedì al venerdì ore 7.30-10.15

· – Centro prelievi polo ospedaliero Oglio Po: dal lunedì al sabato ore 7.30-9.15

· – Punto prelievi di Viadana (Ospedale di Viadana – Asst Mantova): lunedì, mercoledì e venerdì ore 7.30-10.15; martedì e giovedì ore 8.30-10-15. Sarà mantenuta la possibilità di prenotazione direttamente agli sportelli.

Fino al 30 giugno, le prenotazioni precedentemente fissate avranno la precedenza rispetto agli accessi diretti, ma sarà comunque garantita l’accettazione e l’erogazione del servizio a tutti gli utenti che arriveranno negli orari indicati.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI E RADIOLOGIA

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale (visite ambulatoriali e radiologia), sempre dal 15 giugno la prenotazione telefonica potrà essere effettuata dal lunedì al sabato ore 8-20 (festivi esclusi) chiamando i numeri regionali 800 638638 da rete fissa oppure 02 999599 da cellulare.

Per le prestazioni ambulatoriali e di radiologia, non sarà più possibile contattare il numero del centralino interno 0372 070040, inizialmente utilizzato durante la pandemia per favorire la gestione degli accessi.

Sarà sempre possibile prenotare in autonomia attraverso le app dedicate, le farmacie e il portale di Regione Lombardia.

LIBERA PROFESSIONE

Per le prestazioni in libera professione, il numero e gli orari per la prenotazione rimangono invariati: occorre chiamare lo 0372 070040 dal lunedì al venerdì, ore 9-16.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata