“Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda”. Con questo post su Facebook il governatore Attilio Fontana ribadisce la volontà di tentare il bis. E lo fa a pochi giorni dall’uscita allo scoperto della sua vice, nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti, confermando la presenza di due nomi forti per il centrodestra in vista delle elezioni regionali 2023.

Fontana ha già incassato il sostegno incondizionato della Lega: il Carroccio ha ribadito che l’attuale governatore sarà il candidato naturale per proseguire il lavoro intrapreso in una legislatura complicata dalla pandemia. Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme – scrive Fontana sui social network -. Le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni, la riforma della sanità, l’autonomia, la transizione ecologica del territorio più produttivo d’Italia e la semplificazione per imprese e famiglie.

Di fatto, un manifesto elettorale, per un centrodestra che, in parte, ha già dato sostegno a Letizia Moratti. Mentre sul fronte opposto, per la presa di Palazzo Lombardia, da più parti del Pd sono arrivate aperture ad un progetto che possa comprendere anime legate al civismo. Linea programmatica condivisa anche dall’ex sindaco di Crema Stefania Bonaldi e dal parlamentare cremonese Luciano Pizzetti.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata