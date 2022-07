Nei giorni scorsi è giunta conferma dal Politecnico al Consorzio di Bonifica Dugali e, per conoscenza, ai Comuni di Bozzolo e di Calvatone, dell’avvenuto benestare della Soprintendenza all’intervento di ripristino e rafforzamento dei ponti Locarolo e Sant’Andrea con un finanziamento di 400 mila euro da parte della Regione Lombardia. Il tempo intercorso è stato utilizzato per definire un iter necessario all’acquisizione del nulla osta. Ora si può finalmente procedere all’appalto e saranno sentiti i rappresentanti in Regione per verificare le possibilità di ottenere, forse già a partire dalle prossime variazioni di bilancio, le risorse aggiuntive per il completamento delle opere. Si tratterebbe, insomma, di verificare le possibilità di un incremento di spesa di circa cento mila euro per garantire il completamento dei due interventi. Nel frattempo il ponte sul Locarolo è stato forzato e sono state rimosse le barriere per evitare il transito di mezzi agricoli, consentendo il solo passaggio alle due ruote. Evidentemente il lungo periodo di chiusura ed i disagi patiti dagli utenti, costretti a percorrere anche 8-10 chilometri in più per raggiungere i campi, può avere esasperato gli animi ma il sindaco Giuseppe Torchio, intervenuto immediatamente per fare ripristinare il chiusura, ha avuto assicurazione che i lavori partiranno a breve.

